Ο ΔΣΑ μελετά την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις υποκλοπές - «Oυδείς δικαιούται να σιωπά σε μία πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος».

Το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μελετούν πλέον οι δικηγόροι οι οποίοι στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση πως δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για να αναδειχθεί η αλήθεια στην πιο σκοτεινή υπόθεση των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Η κατάφωρη παραβίαση του νόμου αλλά και όλων δικονομικών κανόνων από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα που έκλεισε την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αν και ο ίδιος επόπτευε την ΕΥΠ το επίμαχο χρονικό διάστημα, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά σε μία τέτοια προσφυγή ενώπιον του ΕΣΔΑ. «Μόνο και μόνο ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να τινάξει την υπόθεση στον αέρα», αποκάλυψε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, μιλώντας μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Παραγραφή εντός 2-3 μηνών

«Ουδείς δικαιούται να σιωπήσει… Η αρχειοθέτηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών συνιστά θεσμική εκτροπή… Πρόκειται για μία πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος». Αυτό είναι το κοινό συμπέρασμα από τη συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, μετά την άρνηση του κ. Τζαβέλλα να διενεργήσει έρευνα, βάσει της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μία ενέργεια που έγινε ενώ καθημερινά παραγράφονται οι αξιόποινες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση αυτή. «Ο χρόνος τρέχει. Ήδη έχουν παραγραφεί επιμέρους αξιόποινες πράξεις και ο μεγάλος όγκος των αδικημάτων παραγράφεται σε δύο ή τρεις μήνες», όπως επισημάνθηκε με νόημα στη συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να διαφανεί πόσο γρήγορη και αποτελεσματική πρέπει να είναι η αντίδραση του δικηγορικού σώματος

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, τόνισε πως «η παρουσία του προεδρείου ΔΣΑ καταδεικνύει την ενότητα του δικηγορικού σώματος και την ταυτόσημη άποψη για την αρχειοθέτηση. Και οι τρεις προτάσεις που υποβλήθηκαν ανέδειξαν την αντίθεση όλων στην αρχειοθέτηση. Θα έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω έρευνα. Η πράξη του κ. Τζαβέλλα να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο μας βρίσκει αντίθετους, καθώς προσκρούει σε διατάξεις του Συντάγματος. Δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο κ. Τζαβέλλας επόπτευε στην ΕΥΠ το επίμαχο διάστημα. Ο ΔΣΑ μετ’ επιτάσεως διεκδικεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης και για αυτό προτίθεται να αναδείξει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα. Στα θέμα προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων κανείς δεν μπορεί να σιωπήσει», υπογράμμισε.

Το κράτος δικαίου δοκιμάζεται στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Η αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Χριστίνα Τσαγκλή, μίλησε για «μείζονα παραβίαση του κράτους δικαίου» τονίζοντας πως το αίτημα για παραίτηση του κ. Τζαβέλλα αφορούσε την «απαξία» της πράξης της αρχειοθέτησης. «Επιλέξαμε μία διατύπωση όχι αβασάνιστα και ούτε πρόχειρα. Ήταν πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Η πρόσκληση στον κ. Τζαβέλλα να παραιτηθεί ήταν η δική μας απάντηση για την άρνηση του να εκπληρώσει το κατά νόμο καθήκον του. Η ενέργειά του αποτελεί θεσμική εκτροπή. Ο ίδιος επέλεξε να απεκδυθεί το θεσμικό του ρόλο. Θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι στην υπόθεση των υποκλοπών δοκιμάζεται το κράτος δικαίου», τόνισε η κ. Τσαγκλή.

Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ν. Αλιβιζάτος, αφού αναφέρθηκε στο χρονικό της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, εξήγησε τις δυνατότητες που υπάρχουν για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά της πράξης του κ. Τζαβέλλα, εφόσον γίνει παραδεκτό ότι ο ΔΣΑ έχει έννομο συμφέρον και η ενέργεια του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού είναι ερευνητέα. «Η υπόθεση των υποκλοπών έχει χαρακτηριστεί ως μείζονος σπουδαιότητας. Έχουμε το περιθώριο προσφυγής στο ΕΣΔΑ κατά της αρχειοθέτησης μέσα σε τέσσερις μήνες», είπε και πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση δίνει τη μάχη της ζωή της για την υπόθεση», δείχνοντας στους Ευρωπαίους πως δεν εφαρμόζει μία απόφαση γιατί «έτσι γουστάρει». Ωστόσο, ο κ. Αλιβιζάτος επικαλέστηκε την πρόσφατη απόφαση του ΕΣΔΑ για υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, με την οποία καταδικάστηκε η Βουλγαρία για την άρνηση της ΕΥΠ να ενημερώσει πολίτη σχετικά με το εάν παρακολουθήθηκε ή όχι. «Πάντοτε υπάρχει ένας δικαστής που έχει συνείδηση. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη θεσμικά και όχι μόνο καταγγέλλοντας», είπε με έμφαση ο κ. Αλιβιζάτος.

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Αντώνης Ρουπακιώτης συμφώνησε με την άποψη που έχει εκφραστεί από πολλούς πως η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο δικαιοπολιτικό σκάνδαλο, επισημαίνοντας την ανάγκη να αναπτυχθεί μία δραστηριότητα που θα το αναδείξει στην κοινωνία.

Στέλνοντας σαφές μήνυμα πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους «ως θεσμικοί εγγυητές των συνταγματικών επιταγών», οι δικηγόροι τόνισαν στη συνέντευξη Τύπου πως εξετάζουν να προσφύγουν ως Σύλλογοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και να σταθούν αρωγοί σε όποιο θύμα τηλεφωνικών παρακολουθήσεων επιθυμεί να το πράξει με δική του προσφυγή στο Στρασβούργο.