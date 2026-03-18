Οι αδερφές Χίλντα και Εβίτα Ηλιοπούλου, μίλησαν στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για τον πατέρα τους.

Η Χίλντα και η Εβίτα Ηλιοπούλου, οι κόρες του Ντίνου Ηλιόπουλου, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Μαρτίου, βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στον πατέρα τους και στη σχέση που είχαν μαζί του, ενώ μεταξύ άλλων, τόνισαν ότι ήταν δύσκολο να μεγαλώνουν μέσα σε ένα σπίτι με τον σπουδαίο ηθοποιό.

Από την πλευρά της η Χίλντα Ηλιοπούλου, η οποία ακολούθησε τα βήματα της υποκριτικής, μίλησε με τρυφερότητα για τον πατέρα της:

«Στις ταινίες που ο πατέρας μας είναι έγχρωμος και μεγάλος, ακόμα και τώρα, με τσιμπάει… Δεν αισθάνομαι πολύ άνετα. Αλλά, για μένα, ήταν πάντα και Ντίνος Ηλιόπουλος και μπαμπάς. Το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό οπότε έχει μπει στο πετσί μου χω ζήσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh61cdhfdhah?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφερόμενη στην κοινή τους πορεία στο θέατρο και τη ζωή πρόσθεσε: «Ήμουν και πολύ μαζί του στο θέατρο, αλλά για μένα αυτό δεν ήταν και πολύ ωραίο πάντα. Το να είσαι δηλαδή και η κόρη του Ντίνου Ηλιόπουλου, όχι μόνο η κόρη του πατέρα Ντίνου. Δεν ήταν πολύ ωραία. Όχι κάνοντας την ίδια δουλειά, γιατί όταν ξεκίνησα δεν υπήρχαν social media και τέτοια».

Από τη δική της πλευρά, η Εβίτα Ηλιοπούλου, τόνισε: «Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις μέσα σε ένα σπίτι με διαφορετικότητα. Ήμασταν διαφορετικοί, δεν κάναμε παρέα με τα παιδιά των υπόλοιπων καλλιτεχνών… Είχαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους… Ήταν πολύ δύσκολο…».

Όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα του πατέρα τους και την αντιμετώπιση του κόσμου, η Χίλντα Ηλιοπούλου, αποκάλυψε: «Αρχικά, ως παιδί, να πω την αλήθεια ήταν λίγο μπερδεμένη η ταυτότητα. Γιατί αποκτούσε άλλη υπόσταση το να είμαι δίπλα του στο θέατρο και άλλο ήταν στο σπίτι. Ήταν διαφορετική περσόνα, διαφορετικός άνθρωπος. Αλλά και ως παιδί στο σχολείο δεν είναι… καινούργιο πράγμα το μπούλινγκ, συνέβαινε. «Χόρεψε μας όπως ο μπαμπάς σου» μου έλεγε ακόμα και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου».

