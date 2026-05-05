Στη δημοπρασία στη μνήμη του Μάθιου Πέρι διατίθεται ακόμα ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One with the Last Supper», μαζί με ένα γράμμα από την Τζένιφερ Άνιστον στο πίσω μέρος.

Η Heritage Auctions ανακοίνωσε πως το ίδρυμα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Μάθιου Πέρι, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ στη μνήμη του ηθοποιού «The Matthew Perry Foundation» δημοπρατούν προσωπικά του αντικείμενα. Ανάμεσά τους και υπογεγραμμένα σενάρια από τα «Φιλαράκια».

Στη δημοπρασία διατίθενται αντικείμενα του ηθοποιού από την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Στα πιο πολύτιμα περιλαμβάνονται και 26 υπογεγραμμένα σενάρια από τα «Φιλαράκια» για τα επεισόδια μεταξύ άλλων: «The One With Ross's Tan», «The One Where Joey Speaks French» και άλλα τα δύο μέρη από το φινάλε της σειράς «The Last One». Υπάρχει ακόμα ένα φωτογραφικό άλμπουμ με τίτλο «The One with the Last Supper», μαζί με ένα γράμμα από την Jenny, δηλαδή της Τζένιφερ Άνιστον στο πίσω μέρος.

Στη δημοπρασία συμμετέχει και η Warner Bros. η οποία προσφέρει το σενάριο του πιλότου «Six of One» και του πρώτου μέρους του φινάλε «The Last One, Part I» υπογεγραμμένα από όλο το καστ, όπως επίσης και δύο εισιτήρια τς πρεμιέρας «The Batman Part II» που θα κυκλοφορήσει το 2027 με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Προσφέρει επίσης και μία μάσκα «Mattman» ένα 3D πορτρέτο του Μάθιου Πέρι με μία μάσκα του Μπάτμαν από την εμφάνισή του το 2016 στο Jimmy Kimmel Live!

Στην ίδια δημοπρασία διατίθενται το βραβείο που κέρδισε ως πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός σε κωμική σειρά από το Screen Actors Guild το 1995 μαζί με δύο ακόμα υποψηφιότητές του, αλλά και το προσωπικό αντίγραφο του Πέρι από το εμβληματικό κίτρινο πλαίσιο με το ματάκι από το διαμέρισμα της Μόνικα και μια σειρά από έργα τέχνης.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στις 18 Οκτωβρίου του 2023 από υπερβολική δόση κεταμίνης. Πρόσφατα κάποιοι από τους κατηγορούμενους για τον θάνατό του οδηγήθηκαν στη φυλακή ενώ εκκρεμούν οι ποινές άλλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προεπισκόπηση της δημοπρασίας της περιουσία του Μάθιου Πέρι θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο εκθεσιακό χώρο του Heritage Auctions στο Μπέβερλι Χιλς από Δευτέρα 18 Μαΐου έως Παρασκευή 29 Μαΐου. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και δια ζώσης στο εκθεσιακό χώρο του Heritage Auctions στο Ντάλας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η υποβολή προσφορών μέσω πληρεξουσίου για τη δημοπρασία της διαχείρισης της περιουσίας του Μάθιου Πέρι ξεκινά στις 30 Απριλίου στο HA.com.

Με πληροφορίες του People