Ανάμεσα στα αντικείμενα που πούλησαν οι φίλες της Έιμι Γουάινχαουζ σε δημοπρασία ήταν ένα μεταξωτό μίνι φόρεμα που φορούσε η τραγουδίστρια στην τελευταία της εμφάνιση στο Βελιγράδι.

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε τη δικαστική μάχη εναντίον δύο φίλων της σχετικά με τη δημοπρασία αντικειμένων που κάποτε ανήκαν στην τραγουδίστρια.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ, ενεργώντας ως διαχειριστής της περιουσίας της κόρης του, μήνυσε τη στυλίστριά της, Ναόμι Πέρι και τη φίλη της Κατριόνα Γκουρλέι, ισχυριζόμενος ότι επωφελήθηκαν από την πώληση δεκάδων αντικειμένων σε δημοπρασίες στις ΗΠΑ το 2021 και το 2023.

Οι δικηγόροι του Μιτς Γουάινχαουζ δήλωσαν τον περασμένο Δεκέμβριο ότι οι δύο γυναίκες είχαν «αποκρύψει σκόπιμα» τις πωλήσεις και ότι οι νομικές διαδικασίες ήταν το «μόνο μέσο για να λάβουν απαντήσεις». Οι δικηγόροι της άλλης πλευράς δήλωσαν ότι τα αντικείμενα ήταν είτε δώρα από την ίδια την Έιμι Γουάινχαουζ είτε ανήκαν ήδη στους πελάτες τους.

Στην απόφασή της, η αναπληρώτρια δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου Σάρα Κλαρκ δήλωσε πως «διαπιστώνω ότι ούτε η κα Πέρι ούτε η κα Γκουρλέι απέκρυψαν σκόπιμα κανένα από τα αμφισβητούμενα αντικείμενά τους από τον ενάγοντα, και ακόμα κι αν κάνω λάθος σε αυτό, ο κ. Γουάινχαουζ θα μπορούσε να είχε ανακαλύψει ποια αμφισβητούμενα αντικείμενα είχαν οι εναγόμενοι με επιμέλεια».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι της Πέρι κατηγόρησαν τον Μιτς Γουάινχαουζ ότι υπέβαλε την αγωγή από «ζήλια», κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε. Είπε ότι πίστευε πως τα χρήματα από τη δημοπρασία του 2021 θα μοιράζονταν μεταξύ αυτού, της μητέρας της Έιμι Γουάινχαουζ, Τζάνις και του Ιδρύματος Amy Winehouse (AWF).

Στο δικαστήριο ακούστηκε πώς ο κατάλογος της δημοπρασίας περιείχε 834 αντικείμενα και ότι η πώληση συγκέντρωσε 1,4 εκατομμύρια δολάρια, το 30% των οποίων πήγε στο ίδρυμα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που πούλησε η Πέρι ήταν ένα μεταξωτό μίνι φόρεμα που φορούσε η Έιμι Γουάινχαουζ στην τελευταία της εμφάνιση στο Βελιγράδι, το οποίο δημοπρατήθηκε για 243.200 δολάρια.

{https://www.instagram.com/p/DXWdM5DCMwW/?utm_source=ig_embed}

Η Πέρι είπε στο δικαστήριο ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ της είχε προσφέρει 250.000 δολάρια για τα έσοδα της πώλησής της και για να ακυρώσει τη νομική αγωγή, αλλά ότι «προτιμούσε να βάλει φωτιά στα χρήματα παρά να του δώσει δεκάρα».

Η δικαστής δήλωσε πως «ο κ. Γουάινχαουζ είναι σαφώς ένας ισχυρός χαρακτήρας, αλλά και κάποιος που έχει υποστεί μια μεγάλη τραγωδία με την απώλεια της κόρης του. Από τον θάνατο της Έιμι, έχει εργαστεί σκληρά για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της, μεταξύ άλλων μέσω του φιλανθρωπικού οργανισμού Amy Winehouse Foundation, το οποίο υποστηρίζει και ενημερώνει τους νέους. Είναι επίσης αλήθεια ότι η περιουσία της Έιμι, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των δικαιωμάτων από το Back to Black, έχει κάνει τον κ. Γουάινχαουζ προσωπικά εξαιρετικά πλούσιο. Ο κ. Γουάινχαουζ είναι επομένως κατανοητά ευαίσθητος απέναντι σε όποιον αντιλαμβάνεται ότι εκμεταλλεύεται τη μνήμη της Έιμι, ιδιαίτερα για οικονομικό όφελος, και είναι πρόθυμος να προωθήσει το AWF. Αλλά επίσης, κατά την κρίση μου, είναι εξίσου ευαίσθητος στο να διασφαλίσει ότι η οικογένεια θα συνεχίσει να επωφελείται οικονομικά».

Μετά την απόφαση, η Πέρι δήλωσε πως «σήμερα, το ανώτατο δικαστήριο απάλλαξε το όνομά μου, κατηγορηματικά και πλήρως, μετά από χρόνια βαθιά επιζήμιων και αβάσιμων ισχυρισμών που είχε ασκήσει ο Μιτς Γουάινχαουζ. Δεν επρόκειτο για μερικό αποτέλεσμα ή για ζήτημα λεπτομέρειας. Η αγωγή απέτυχε εντελώς. Δεν έπρεπε ποτέ να είχε ασκηθεί. Στάθηκα δίπλα στην Έιμι ως φίλη, δημιουργική συνεργάτιδα και σχεδιαστής κοστουμιών της. Αυτό που μοιραστήκαμε χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και την γνήσια αγάπη για τη δουλειά. Αυτή η απόφαση αποκαθιστά την αλήθεια. Ωστόσο, δεν σβήνει το κόστος, στην υγεία μου, στην εργασία μου και στη ζωή μου, της υπεράσπισης του εαυτού μου έναντι ισχυρισμών που δεν είχαν βάση».

Με πληροφορίες του SkyNews/Guardian