Ο Βαγγέλης Περρής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση της Ελένης Μενεγάκη και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΙ.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μίλησε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου ο Βαγγέλης Περρής, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Ελένη Μενεγάκη και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.

Ρωτήθηκε για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΙ και στο ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση του YFSF ο Σάκης Ρουβάς.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση, ο Βαγγέλης Περρής, ανέφερε ότι τα οικονομικά δεδομένα, μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις: «Δεν το βλέπω να επιστρέψει στην τηλεόραση, από την άποψη ότι είναι οικονομικά τα δεδομένα. Η τηλεόραση μαζεύεται, η αμοιβή της Ελένης Μενεγάκη - δικαιολογημένα - δεν χωράει σε αυτό το μάζεμα, επομένως δύσκολο να βρεθεί σημείο επαφής».

Βαγγέλης Περρής για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΙ

Όσον αφορά τις αλλαγές στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΙ, ο Βαγγέλης Περρής ανέφερε: «Η ψυχαγωγία του ΣΚΑΪ είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτατης ψυχαγωγίας να μην κάνουμε ψυχαγωγία. Στον ΣΚΑΪ με το ζόρι αποφασίζουν να κάνουν ψυχαγωγία, καλούν ανθρώπους που τους υπόσχονται τον ουρανό με τ’ άστρα και μετά από λίγο σβήνουν τ’ άστρα, τους παίρνουν και τον ουρανό, ενώ δεν τους έχουν δώσει καθόλου το περιθώριο αυτό».

Κλείνοντας, απάντησε στην ερώτηση σχετικά με το αν περιμένει να δει τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar: «Ναι, αν και ξέρω τι θα κάνει. Θα διαβάζει το auto cue».

