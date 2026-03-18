«Άγιος έρωτας», απόψε στις 22:00.

Την Ιφιγένεια Καραμήτρου και τον Γιάννη Εγγλέζο συνάντησε ο Χάρης Χρονόπουλος με την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και μίλησαν για τους ρόλους τους και την επιτυχία της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Δεν έχουν σταματήσει στιγμή οι ανατροπές στο σενάριο και έρχονται και νέες αναταραχές… «Αν πήγαιναν όλα ήρεμα θα είχε τελειώσει η σειρά» θα πει η Ιφιγένεια, για να συμπληρώσει ο Γιάννης: «Το οποίο δεν το θέλουμε».

Όπως λέει η Ιφιγένεια, «Οι χαρακτήρες μας είναι θετικοί άνθρωποι, φέρουν πολύ φως, γι’ αυτό και πιστεύω ότι έχει αγαπηθεί αυτό το στόρι», ενώ ο Γιάννης θα πει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ότι «Είμαστε τόσο αγαπητό ζευγάρι. Εμένα με ρωτάνε οι κυρίες στο σούπερ μάρκετ τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια και τους δίνω κι ένα μικρό τυράκι».

«Μετά το γάμο μας, στο δρόμο μας φωνάζουν να ζήσετε», λέει χαρακτηριστικά η Ιφιγένεια.

Η σειρά συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη επιτυχία και τη δεύτερη σεζόν, κάτι που οφείλεται στο σενάριο που παραμένει δυνατό, στους συντελεστές και στους ηθοποιούς, σύμφωνα με την Ιφιγένεια.

«Νομίζω ότι σεναριακά, η δεύτερη σεζόν είναι πιο δυνατή από την πρώτη» θα πει ο Γιάννης.

«Το λέω επειδή είναι σπάνιο να συμβαίνει σε καθημερινό. Σε καθημερινή σειρά, επειδή εκ των πραγμάτων έχουν γίνει πολλά, έχουμε δει πολλές διαφορετικές πλοκές, κάπως η δεύτερη σεζόν μπορεί να επαναλάβει κάποια πράγματα. Σε εμάς έγινε καλύτερη», καταλήγει.

{https://www.youtube.com/watch?v=cAPO518NKnM}