Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με νέο επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Όσα θα δούμε απόψε στο 77ο επεισόδιο της σειράς

Η Μαρίνα ανησυχεί πολύ για την αντίδραση του Κωστή, τώρα που έμαθε για τον χωρισμό του πατέρα του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ντόρα, αν και απρόθυμα, αποφασίζει να βοηθήσει τον Άγη και να μιλήσει στη Μάγια, ενώ η Στέλλα ενθαρρύνει τη Μάγια να τον αφήσει πίσω της και να κάνει μια νέα αρχή.

Η Βάνα και ο Μάρκος έχουν ενοχές που δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη σχέση της κόρης τους με τον Άγη όσο ήταν ακόμα καιρός.

{https://www.youtube.com/watch?v=EXTVDkp3908}

Η Βάνα θέλει να πιέσει τη Μάγια να χωρίσει άμεσα, αλλά ο Μάρκος επιμένει να την αφήσουν να πάρει μόνη της την απόφαση και ζητάει από τον Χρήστο να μιλήσει στη Μάγια για να αναλάβει το διαζύγιό της.

Παράλληλα, η Κλέλια και ο Διονύσης παίρνουν το μωρό τους στο σπίτι. Η Χρύσα υποψιάζεται πως η Αφροδίτη έχει πλησιάσει τον Μάνο για να του αποσπάσει χρήματα.

Μέσω της δικηγόρου του, ο Άγης ζητάει από τον Μάρκο να ανακαλέσει την απόλυσή του ή να του δώσει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση.

Ταυτόχρονα, έχοντας χάσει πλέον όλους τους συμμάχους του, ο Άγης πλησιάζει τον Στέφανο και του ζητά να συμμαχήσουν εναντίον του πεθερού του.

{https://www.youtube.com/watch?v=7Z0_jMnJGyk}