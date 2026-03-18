«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00, απρόσμενες συναντήσεις στις ζωές των 3 μπαμπάδων, αλλάζουν τη ροή της ιστορίας τους.

Επεισόδιο 19: «Όρια»

Η Μαίρη (Ελένη Σακκά), η αδερφή της Αλίκης, κάνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Ηρακλή, προκαλώντας αναταράξεις στη σχέση του με την Τζένη. Ο Δημήτρης ψάχνει τρόπο να σώσει τη δουλειά του αλλά όλοι οι δρόμοι μοιάζουν κλειστοί εκτός από εκείνον που περνάει μέσα απ’ την ειλικρίνεια.

Η Βιργινία κι η Στέλλα συναντιούνται και κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της σχέσης τους με τον Νίκο αλλά κυρίως της σχέσης που αναγκαστικά θα έχουν μεταξύ τους, τώρα που το καινούριο μωρό τους ένωσε όλους σε μία οικογένεια.

Και ο Νίκος ζει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής ενός πατέρα: τη στιγμή που γνωρίζει το αγόρι της κόρης του.

Έχει δίκιο η Τζένη ότι η Μαίρη, η αδερφή της Αλίκης, γουστάρει τον Ηρακλή ή μήπως αντιδρά υπερβολικά;

Όταν ο Νίκος γνωρίσει τον Γιάννη, το αγόρι της Ζωής, θα καταφέρει να χειριστεί το ζήτημα ώριμα ή θα καταλήξει στο κρατητήριο πάλι;

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να φάει το σπέσιαλ που πήρε από την καντίνα του Ηρακλή ή μήπως η τύχη του για σήμερα έχει εξαντληθεί;

Γιατί ζητάει η Βιργινία συνάντηση από τη Στέλλα; Και θα εξελιχθεί καλά η συζήτηση τους ή θα θρηνήσουμε θύματα;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»