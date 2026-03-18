Συνεχίζονται οι μαγειρικές μονομαχίες για τις δύο μπριγάδες στο MasterChef 10

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τρίτη 17/3) ο Μάνος Φουτζόπουλος ήταν αυτός που αποχώρησε από το MasterChef 10, στην πρώτη αποχώρηση για την εβδομάδα της ένωσης των δύο μπριγάδων.

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις τρέχουν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και αύριο (Πέμπτη 19/3), ένας ακόμη παίκτης θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό.

Aπόψε, Τετάρτη 18 Μαρτίου, στην κουζίνα του MasterChef 10 βρίσκονται συνολικά 21 παίκτες: έντεκα από την Κόκκινη μπριγάδα και δέκα από την Μπλε. Μια νέα δοκιμασία και μια νέα συναρπαστική μαγειρική αναμέτρηση περιμένει τις δύο μπριγάδες στο Τεστ Δημιουργικότητας. Οι μπριγάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός. Ο νικητής κάθε μονομαχίας θα κερδίζει τον πόντο για την μπριγάδα του και θα παραμένει ασφαλής από τον κίνδυνο της αποχώρησης!

Στο τέλος της δοκιμασίας, η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα αναδειχθεί νικήτρια! Και αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή!

Αντίθετα, από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι χάσουν στη μονομαχία τους θα βρεθούν αυτόματα υποψήφιοι για αποχώρηση και ένας από αυτούς θα αποχωρήσει αύριο (Πέμπτη 19/3) από τον διαγωνισμό!

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο Γιώργος Αχλαδιώτης και ο Πάνος Τελάλης, οι οποίοι προστατεύονται από την ασυλία της αρχηγίας.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να επικρατήσει και ποιοι θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση στο τέλος της βραδιάς;