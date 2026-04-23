Τα απρόοπτα στην κουζίνα του MasterChef 10 οδηγούν σε εντάσεις και διαφωνίες.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Τετάρτη 22/4) η κουζίνα του MasterChef πήρε «φωτιά» με την παραδοσιακή, κλασική και ιδιαίτερα αγαπημένη δοκιμασία της Δημοπρασίας!

Στην Ομαδική Δοκιμασία κάθε μπριγάδα κλήθηκε να δημιουργήσει τέσσερα γλυκά και ένα mignardise (μπουκιά γλυκού), με βασικά υλικά το αβοκάντο, τα παντζάρια, το παστινάκι, τη γλυκοπατάτα και τη ντομάτα.

Η νίκη θα δώσει στη νικήτρια μπριγάδα και στον αρχηγό της σημαντικό πλεονέκτημα και θα κρατήσει τα μέλη της ασφαλή από τον κίνδυνο της αποχώρησης, με εξαίρεση τους ήδη υποψήφιους, σε περίπτωση νίκης της Μπλε μπριγάδας.

Απόψε, Πέμπτη 23 Απριλίου, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να μάθουν το τελικό αποτέλεσμα από τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Η Κόκκινη μπριγάδα θέλει να σημειώσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της. Αν τα καταφέρει, ο αρχηγός της, Γιώργος Δημητριάδης, θα αποκτήσει το απόλυτο πλεονέκτημα των αποφάσεων.

Η Μπλε μπριγάδα θέλει να κατακτήσει έστω και μία νίκη στη θεματική «γλυκιά εβδομάδα», η οποία μέχρι στιγμής έχει αφήσει στα μέλη της την πικρή γεύση της ήττας σε δύο διαδοχικές δοκιμασίες.

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 για τη Δοκιμασία Αντιγραφής πιάτου ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ζαχαροπλάστες, με διεθνή πορεία, ο βραβευμένος pastry chef Δημήτρης Χρονόπουλος.

Το πιάτο αντιγραφής απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και προσήλωση στα βήματα της συνταγής και δεν επιτρέπει λάθη και αστοχίες. Ακόμη και μια μικρή απροσεξία μπορεί να αποβεί μοιραία και να στοιχίσει την παραμονή στο διαγωνισμό.

Τα απρόοπτα στην κουζίνα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, δεν αφήνουν αμέτοχο ούτε τον εξώστη, καθώς η προσπάθεια στήριξης των υποψήφιων οδηγεί κάποιους σε εκνευρισμό και διαφωνίες.

Στο τέλος της βραδιάς, ένας ακόμη διαγωνιζόμενος θα αποχαιρετήσει με συγκίνηση τους συμπαίκτες του, αποχωρώντας οριστικά από την κουζίνα του MasterChef 10.