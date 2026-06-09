Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τον πολύτιμο πόντο και να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την απόλυτη επικράτηση και προς τους μεγάλους ημιτελικούς του MasterChef 10;

Η μεγάλη μαγειρική αναμέτρηση, η «μητέρα των μαχών», που θα κρίνει ποια μπριγάδα θα υπερισχύσει στο MasterChef 10, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!

Απόψε, Τρίτη 9 Ιουνίου, στη λίμνη Μαραθώνα θα διεξαχθεί η τέταρτη δοκιμασία, που θα χαρίσει στη νικήτρια μπριγάδα έναν ακόμη σημαντικό πόντο στη μάχη για την τελική επικράτηση!

Οι δυο μπριγάδες, η Κόκκινη και η Μπλε, περιμένουν με αγωνία να μάθουν το αποτέλεσμα της χθεσινής δοκιμασίας. Με πέντε ημέρες να απομένουν και επτά ακόμη πολύτιμους πόντους να διεκδικούνται, κάθε δοκιμασία αποκτά καθοριστική σημασία.

Η αποψινή δοκιμασία θα είναι διαφορετική από κάθε άλλη που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι διαγωνιζόμενοι, καθώς το βασικό τους εργαλείο δεν θα είναι η κουζίνα του MasterChef 10 και η ασφάλεια που τους προσφέρει, αλλά η φωτιά και τα κάρβουνα!

Η μαγειρική σε αυτές τις συνθήκες απαιτεί γνώση και εμπειρία και για το λόγο αυτό οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχονται τους μάγειρες Παναγιώτη Σιαφάκα και Ιορδάνη Τσενεκλίδη, από τη «Nomade et Sauvage».

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{https://www.youtube.com/watch?v=D6nldi2CNcI}

Οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν ένα family style γεύμα, αποτελούμενο από πέντε κωδικούς:

• Flat bread

• Ένα πιάτο με λαχανικά

• Φασόλια γίγαντες

• Πέστροφα

• Πανσέτα

{https://www.youtube.com/watch?v=BWaI-WJ75BQ}

Όλες οι παρασκευές έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας, αφού θα μαγειρευτούν αποκλειστικά σε ανοιχτή φωτιά και ξυλόφουρνο! Ο χρόνος μαγειρικής που θα έχουν στη διάθεσή τους οι διαγωνιζόμενοι, για να ολοκληρώσουν το απαιτητικό τους μενού, θα είναι 150 λεπτά.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι τρεις chef κριτές και οι καλεσμένοι τους θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας και θα αναδείξουν τη νικήτρια μπριγάδα, η οποία θα κερδίσει έναν ακόμη σημαντικό πόντο.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τον πολύτιμο πόντο και να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την απόλυτη επικράτηση και προς τους μεγάλους ημιτελικούς του MasterChef 10;