Νέο επεισόδιο «Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η Σοφία κλιμακώνει τον πόλεμο με τους Καλλιγάδες και απαιτεί τεράστιο χρηματικό αντάλλαγμα για να αποχωρήσει από τον Όμιλο, ενώ ο Άγγελος και ο Θεόφιλος ετοιμάζουν την αντεπίθεσή τους έχοντας πλέον στοιχεία που συνδέουν τον Μιχάλη με την κλοπή της διαθήκης.

Παράλληλα, ο Θεόφιλος αρχίζει να αντιμετωπίζει τα λάθη του παρελθόντος και έρχεται πιο κοντά στον Μάκη, αναγνωρίζοντάς τον ως γιο του και εμπιστευόμενός του μια θέση ευθύνης στον Όμιλο.

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Ο Λευτέρης και η Άννα προετοιμάζονται για τον γάμο τους, όμως η παρουσία του Μιχάλη και της Σοφίας απειλεί να σκιάσει τη χαρά τους.

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Την ίδια στιγμή, η Στυλιανή αποκαλύπτει στον Μάκη ότι περιμένουν παιδί, χαρίζοντάς του τη μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής του και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για το μέλλον τους.