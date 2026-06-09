Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της σεζόν.

Η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, κατά την έναρξη της «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της σεζόν, αποκαλύπτοντας το πότε θα προβληθεί η τελευταία εκπομπή για φέτος.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Alpha υποδέχθηκε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, σημειώνοντας ότι απομένουν περίπου τρεις εβδομάδες μέχρι την τελευταία εκπομπή, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αναφέρει με χιούμορ ότι θα ήθελε να συνεχίσουν και τον Ιούλιο.

«Καλημέρα, καλή σας ημέρα αγαπημένη μου τηλεθεατές. Εδώ είμαστε, Τρίτη 9 Ιουνίου, 10:01. Τρεις εβδομάδες μας έμειναν;», ρώτησε η παρουσιάστρια παίρνοντας καταφατική απάντηση και με τον συνεργάτη της να δηλώνει ότι θα ήθελε να συνεχίσουν και τον επόμενο μήνα.

«Όχι παιδιά, να ξεκουραστούμε λίγο και να ξεκουραστούν και οι τηλεθεατές λίγο από εμάς. Το λέω συνέχεια. Λοιπόν, σε πολύ καλοκαιρινό mood είμαστε», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου και στη συνέχεια παρουσίασε το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής.

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