Απόψε στις 21:00 νέο επεισόδιο.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η Αλίκη και ο Πέτρος συνειδητοποιούν ότι η Κυβέλη με τον Ρήγα το έσκασαν μες στην νύχτα και έρχονται αντιμέτωποι με τον έξαλλο Χατζημήτρο.

Η Αλίκη αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο Χατζημήτρος βοήθησε τον Ρήγα να βγει από τη φυλακή και ο Άρης την προειδοποιεί ότι κινδυνεύει.

Η Σοφία καταγγέλλει τον Αλέξανδρο στην αστυνομία για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πέτρου.

Η Κυβέλη φτάνει με τον Ρήγα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και σοκάρεται συνειδητοποιώντας πώς μπορεί να είναι η ζωή της από εδώ και πέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χρόνης αποκαλύπτει στον Πέτρο την εμπλοκή του Αλέξανδρου στην απόπειρα εναντίον του.

Ο Πέτρος πάει έξαλλος να βρει και να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο…

Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις της Πελαγίας και της Λίτσας. Ο Χατζημήτρος, βλέποντας τα σχέδιά του να κινδυνεύουν, χάνει την ψυχραιμία του και συγκρούεται με την Μελίνα.

Ο Άρης, υπό την πίεση του Κομνηνού, αποκαλύπτει το όνομα του μάρτυρα στην υπόθεση Ντεσλόρ και η Αλίκη νιώθει ελεύθερη πια να πει όλη την αλήθεια στον Πέτρο για την απόπειρα δολοφονίας του…

