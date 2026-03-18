Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel
Η Αλίκη και ο Πέτρος συνειδητοποιούν ότι η Κυβέλη με τον Ρήγα το έσκασαν μες στην νύχτα και έρχονται αντιμέτωποι με τον έξαλλο Χατζημήτρο.
Η Αλίκη αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο Χατζημήτρος βοήθησε τον Ρήγα να βγει από τη φυλακή και ο Άρης την προειδοποιεί ότι κινδυνεύει.
Η Σοφία καταγγέλλει τον Αλέξανδρο στην αστυνομία για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πέτρου.
Η Κυβέλη φτάνει με τον Ρήγα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και σοκάρεται συνειδητοποιώντας πώς μπορεί να είναι η ζωή της από εδώ και πέρα.
Ο Χρόνης αποκαλύπτει στον Πέτρο την εμπλοκή του Αλέξανδρου στην απόπειρα εναντίον του.
Ο Πέτρος πάει έξαλλος να βρει και να αντιμετωπίσει τον Αλέξανδρο…
Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις της Πελαγίας και της Λίτσας. Ο Χατζημήτρος, βλέποντας τα σχέδιά του να κινδυνεύουν, χάνει την ψυχραιμία του και συγκρούεται με την Μελίνα.
Ο Άρης, υπό την πίεση του Κομνηνού, αποκαλύπτει το όνομα του μάρτυρα στην υπόθεση Ντεσλόρ και η Αλίκη νιώθει ελεύθερη πια να πει όλη την αλήθεια στον Πέτρο για την απόπειρα δολοφονίας του…
