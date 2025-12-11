Τρία άτομα στην Σουηδία εμφάνισαν συμπτώματα σαλμονέλας αφού κατανάλωσαν ιταλικά ντοματίνια.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων σαλμονέλωσης που συνδέονται με την κατανάλωση ντοματινιών από την Ιταλία. Η Σουηδία είναι η χώρα που έκανε την πρώτη επίσημη ειδοποίηση στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, αναφέροντας ότι τρία άτομα εμφάνισαν συμπτώματα σαλμονέλας αφού κατανάλωσαν ντοματίνια ιταλικά.

Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε στον μηχανισμό RASFF και χαρακτηρίστηκε ως πιθανώς σοβαρός κίνδυνος. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές σε Γερμανία, Ιταλία και Σουηδία παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα ανάκλησης προϊόντων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η σαλμονέλωση μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, όπως διάρροια, πυρετό και κράμπες, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των προϊόντων αυτών θα συνεχιστεί στενά, ενώ οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους καταναλωτές να πλένουν καλά τα ντοματίνια πριν την κατανάλωση και να παρακολουθούν τυχόν συμπτώματα μετά την κατανάλωση.

Κρούσματα σαλμονέλας: Τα ύποπτα συμπτώματα

Η σαλμονέλωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που εμφανίζεται συνήθως μετά από κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν από 6 ώρες έως 6 ημέρες μετά τη μόλυνση και συνήθως διαρκούν 4–7 ημέρες.

Κύρια ύποπτα συμπτώματα: