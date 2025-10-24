Τα ντοματίνια... Σικελίας φαίνεται ότι ήταν η πηγή του κακού, σύμφωνα με το ECDC.

Εκατοντάδες περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης έχουν αναφερθεί σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια και σύμφωνα με το ECDC μολυσμένες ντομάτες από τη Σικελία φαίνεται να είναι ο «βασικός ένοχος».

Από το 2023 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου φέτος, έχουν καταγραφεί 510 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 18 ευρωπαϊκές χώρες ενός συγκεκριμένου στελέχους βακτηρίου Salmonella, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Η σαλμονέλα είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους τροφικής δηλητηρίασης, που προκαλεί πόνο στο στομάχι, διάρροια και πυρετό.

Το ECDC πιστεύει ότι τα ντοματίνια από τη Σικελία είναι «ο βασικός ένοχος» της επιδημίας που συνδέεται με ένα στέλεχος του βακτηρίου γνωστό ως Salmonella Strathcona.

Οι ερευνητές εντόπισαν το στέλεχος σε καλλιέργειες ντομάτας στη Σικελία. Βρήκαν τα βακτήρια σε δείγμα νερού άρδευσης, κάτι που «επιβεβαίωσε τον ρόλο του περιβάλλοντος στη μόλυνση της ντομάτας», ανέφερε ο οργανισμός.

Πού καταγράφηκαν τα κρούσματα

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επιδημίας, η Ιταλία έχει αναφέρει τα περισσότερα κρούσματα (123), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (113), την Αυστρία (76), το Ηνωμένο Βασίλειο (73) και τη Γαλλία (43).

Δεκατρείς άλλες ευρωπαϊκές χώρες - η Κροατία, η Τσζεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία - έχουν αναφέρει λιγότερα από 15 κρούσματα η καθεμία.

Η επιδημία έχει επίσης διασχίσει τον Ατλαντικό, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφουν 24 κρούσματα και τον Καναδά 10.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ντομάτες της Σικελίας έχουν αναγνωριστεί ως ο «ένοχος» τροφικής δηλητηρίασης, καθώς έχουν συνδεθεί με επιδημία στη Δανία το 2011, ανέφερε το ECDC.

Ο οργανισμός ζήτησε περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί ότι οι ντομάτες της Σικελίας είναι πράγματι ο «ένοχος» της επιδημίας.

Με πληροφορίες από Euronews.com