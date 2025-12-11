Αφαίρεσαν την παραγγελία και τα χρήματά του και τράπηκαν σε φυγή.

Με πρωτοφανή αγριότητα, δύο ανήλικοι επιτέθηκαν σε διανομέα φαγητού στην Αργυρούπολη, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες, ηλικίας 16 και 17 ετών, σχεδίασαν την επίθεση κάνοντας παραγγελία φαγητού μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας.

Όταν ο διανομέας έφτασε στη διεύθυνση παράδοσης, τον περίμεναν οι ανήλικοι, οι οποίοι τον χτύπησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ακόμη και όταν είχε πέσει στο έδαφος, προκειμένου να τον ληστέψουν. Αφαίρεσαν την παραγγελία και τα χρήματά του και τράπηκαν σε φυγή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές της Αργυρούπολης ταυτοποίησαν τους δράστες και συνέλαβαν έναν 17χρονο στην Ηλιούπολη. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία για τη ληστεία σε βάρος δύο ακόμη ανηλίκων που συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται και έξι γονείς, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία για τη βία και την παραβατικότητα μεταξύ των ανηλίκων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.