Η πρόταση του Ομίλου ΑΝΤ1 για εξαγορά δύο ιστορικών ιταλικών εφημερίδων προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην γείτονα.

Η ενδεχόμενη εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και τεσσάρων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών από τον ελληνικό όμιλο ΑΝΤ1 έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα της ιταλικής επικαιρότητας, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις, κινητοποιήσεις εργαζομένων και ανησυχία για το μέλλον του Τύπου στη χώρα.

Σύμφωνα με τη Corriere della Sera, η οικονομική προσφορά του ελληνικού ομίλου εκτιμάται ότι φτάνει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πιθανή συμφωνία συνδέεται με την απόφαση του Τζον Ελκάν, εγγονού του Τζιάνι Ανιέλι και ιδιοκτήτη των συγκεκριμένων Μέσων, να αποχωρήσει από τον χώρο της έντυπης ενημέρωσης και της ραδιοφωνίας, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο για τον ιταλικό εκδοτικό κόσμο.

Όπως διαβάζουμε στην ελληνική έκδοση της DW, αναλυτές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική της πώλησης, αν και μέχρι στιγμής αποφεύγει κάθε επίσημη τοποθέτηση.

Η Forza Italia, διά του προέδρου της και υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τονίζει ότι «θα ήταν προτιμότερο οι ιστορικές εφημερίδες να παραμείνουν σε ιταλικά χέρια», αν και «την τελική απόφαση λαμβάνει η ελεύθερη αγορά». Αντίθετα, οι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, με τις οποίες παραδοσιακά συνδέονται τόσο η La Repubblica όσο και η La Stampa, θέτουν ως βασικές προϋποθέσεις την προστασία των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση του πλουραλισμού και της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στις δύο ιστορικές εφημερίδες προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας ότι η σημερινή ιταλική ιδιοκτησία «αποδόμησε συστηματικά τα τελευταία χρόνια έναν μεγάλο δημοσιογραφικό όμιλο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί πως στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι, εκφράζοντας τη λύπη του για το ενδεχόμενο ένα κομμάτι της ιστορίας της ιταλικής δημοσιογραφίας να περάσει σε ξένα χέρια, χωρίς ωστόσο να προδικάζει αρνητικά την έκβαση της υπόθεσης. Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε ή να υπάρχει ενδιαφέρον και από τον όμιλο Μπερλουσκόνι, υπενθυμίζοντας ότι η μιντιακή του δραστηριότητα έχει ήδη επεκταθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, που επικαλούνται πηγές προσκείμενες στον ΑΝΤ1, σημειώνουν πως για τον ελληνικό όμιλο η Ιταλία θεωρείται αγορά στρατηγικής σημασίας. Οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι θα διατηρηθούν τόσο η δημοσιογραφική αυτονομία όσο και η ιστορική φυσιογνωμία των δύο εφημερίδων.