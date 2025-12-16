Η ανάκληση υπαγορεύτηκε άμεσα καθώς υπάρχει πιθανότητα σοβαρών ή ακόμα και απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η εταιρεία MediNatura New Mexico, Inc. ανακοίνωσε στις 10 Δεκεμβρίου την εθελοντική ανάκληση παρτίδας του αποσυμφορητικού σπρέι μύτης ReBoost (0,68 fl oz / 20 mL, lot 224268, με ημερομηνία λήξης 12/2027) σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ανάκληση πραγματοποιείται καθώς το προϊόν βρέθηκε να περιέχει μούχλα και μικροβιακή μόλυνση, με ένα είδος βακτηρίου Achromobacter, σε επίπεδα πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Το προϊόν χρησιμοποιείται ως ομοιοπαθητικό σπρέι για προσωρινή ανακούφιση από ρινική συμφόρηση, πονοκεφάλους και πίεση στους κόλπους, καταρροή, φτάρνισμα και φαγούρα στη μύτη. Το ReBoost διανέμεται μέσω λιανικής και διαδικτυακών πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου ιστότοπου της MediNatura (medinatura.com).

Κίνδυνος για την υγεία: Υπάρχει λογική πιθανότητα σοβαρών ή ακόμα και απειλητικών για τη ζωή λοιμώξεων για άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει λάβει αναφορές για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το προϊόν.

Aυτό είναι το αποσυμφορητικό μύτης που ανακαλείται

Στοιχεία προϊόντος:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επωνυμία: ReBoost Nasal Spray

Τύπος προϊόντος: Φάρμακο / Ομοιοπαθητικό σπρέι μύτης

Μέγεθος: 20 mL / 0,68 fl oz

Lot: 224268

Ημερομηνία λήξης: 12/2027

NDC: 62795-4005-9

UPC: 787647101863

Οδηγίες για τους καταναλωτές

Διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος ReBoost από το αναφερόμενο lot.

Αν το προϊόν αγοράστηκε απευθείας από MediNatura, οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή στο τηλέφωνο 800-621-7644 για να επιστραφεί το προϊόν και να γίνει επιστροφή χρημάτων.

Αν το προϊόν αγοράστηκε από κατάστημα λιανικής, πρέπει να επιστραφεί στο σημείο αγοράς.

Οι καταναλωτές που αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας λόγω του προϊόντος καλούνται να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους και να αναφέρουν τα περιστατικά στο πρόγραμμα MedWatch της FDA, είτε online, είτε μέσω ταχυδρομείου ή φαξ. Οδηγίες για την αναφορά περιστατικών διατίθενται στον ιστότοπο της FDA: Η ανάκληση διεξάγεται με πλήρη γνώση της FDA, η οποία δημοσιοποιεί την ανακοίνωση ως υπηρεσία για το κοινό, χωρίς να υποστηρίζει ούτε το προϊόν ούτε την εταιρεία.

Η ανακοίνωση της MediNatura υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης διακοπής της χρήσης και της επιστροφής του προϊόντος, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ οι καταναλωτές πρέπει να παρακολουθούν τυχόν συμπτώματα και να συμβουλεύονται τον γιατρό τους. Η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των καταναλωτών.