Τι δείχνει η τοποθέτηση Ανδρουλάκη - Γιατί δεν αντέδρασε ο δήμαρχος.

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν σαφές: Όποιος έχει άλλη στρατηγική δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ.

Παραλήπτης του μηνύματος ο Χάρης Δούκας αν και δεν έχει άλλη στρατηγική αφού και υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΠΑΣΟΚ είναι και υπέρ του στόχου για «πρώτο κόμμα στις εκλογές έστω και με μια ψήφο».

Ο δήμαρχος, καταλαβαίνοντας την «παγίδα», δεν αντέδρασε.

Είναι όμως απολύτως βέβαιον πως και πλατφόρμα θα καταθέσει στο Συνέδριο και κυρίως ότι θα παραμείνει «μέχρι τέλους» στην προσπάθεια να υπάρξει ψήφισμα υπέρ καμιάς κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ , με ή χωρίς τον Μητσοτάκη στην ηγεσία της.

Αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο τη Χαριλάου Τρικούπη περισσότερο, χωρίς κανείς να μπορεί να κατανοεί κανείς το γιατί καθώς στηρίζει τη σχετική διαβεβαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Β.Σκ.