Η θέση του Σωκράτη Φάμελλου και η επίθεση του βουλευτή Χανίων σε Ζαχαριάδη.

Δύο διαφορετικές γραμμές, οι οποίες είχαν λίγο, πολύ «αποκρυσταλλωθεί» τις προηγούμενες ημέρες, συγκρούστηκαν ανοιχτά στην Πολιτική Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες, εκ νέου, το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται η «προεδρική» ομάδα και από την άλλη τα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω από το πρόσωπο του Παύλου Πολάκη. Η αντιπαράθεση ήταν έντονη, με πολιτικά χαρακτηριστικά, ακόμα και όταν η έντονη αντιπαράθεση έλαβε προσωπικά χαρακτηριστικά.

«Καθαρή γραμμή» από Φάμελλο

Όσο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το τι θα πράξει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται αντικειμενικά στη δυσκολότερη θέση από όλους. Διότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλείται να «ισορροπήσει» σε «τεντωμένο σχοινί». Παρά την αντικειμενική πίεση που υφίσταται, ως τώρα έχει καταφέρει να κρατήσει με αξιοπρέπεια το «τιμόνι» του κόμματος.

Ήταν δεδομένο ότι στα χέρια του κρατούσε μια «καυτή πατάτα». Διότι από τη μία πλευρά υπήρχε η ισχυρότατη πλειοψηφία του κόμματος που μιλάει πλέον ανοιχτά για την ανάγκη ανασύνθεση ολόκληρου του χώρου.

Και από την άλλη, μια ισχυρή μειοψηφία που απαρτίζεται από ισχυρούς «παίχτες», όπως είναι ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, οι οποίοι μέσω της θέσης για την κατάθεση πρότασης προς τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στοχεύουν αντικειμενικά στην αυτόνομη πορεία και κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε ξεκάθαρη θέση, στέλνοντας το μήνυμα ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ περνάει μέσα από την ανασυγκρότηση ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης και της «κυβερνώσας Αριστεράς». Και όχι με τυχοδιωκτικές κινήσεις απελπισίας, όπως θα ήταν μια πιθανή αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, απέναντι ακόμα και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, ο λόγος πέρασε στον γραμματέα του κόμματος, Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος επιχείρησε να αποδομήσει τη γραμμή Πολάκη-Παππά. «Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε μέσα σε δύο μήνες να μας απαντήσει το ΠΑΣΟΚ αν συμφωνεί για συνεργασία, όταν σε μια βδομάδα θα κάνει Συνέδριο, όπου θα αποφασίσει αυτόνομη πορεία. Ούτε από τη Νέα Αριστερά, που όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχει νέα ηγεσία», σημείωσε ο κ.Καλπάκης.

Σκληρή στάση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης, βγήκε μπροστά εκ μέρους των στελεχών που συντάσσονται μαζί του, επιμένοντας στα όσα έχει πει δημόσια το τελευταίο διάστημα – και αυτό, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί με την απόφαση του οργάνου για τον Αλέξη Τσίπρα, παραμένοντας βαθιά κομματικός.

Αυτό, ωστόσο, δεν τον εμπόδισε από το να εκφράσει τις θέσεις του και να προειδοποιήσει για τις πιθανές συνέπειες. «Τώρα όμως φτάνει πια γιατί πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή! Γι' αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ολιγόμηνο ορίζοντα για να φτιαχτεί η εκλογική συμμαχία!», φέρεται να σημείωσε.

Πάντως, έστρεψε τα «πυρά» του και προς όσους μιλούν «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες της Αυγής και του Κόκκινου στον νέο φορέα του Τσίπρα...», με τους παριστάμενους να ισχυρίζονται ότι αναφέρονταν στον Γιώργο Βασιλειάδη.

«Εσύ αμφισβητείς τον πρόεδρο»

Ότι τα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω από τον Παύλο Πολάκη, τα έχουν βάλει με τον Κώστα Ζαχαριάδη, είναι σαφές. Και έγινε απολύτως κατανοητό με την επιλογή του Γιώργου Παναγιωτόπουλου να προσφύγει εναντίον του, στην Επιτροπή Δεοντολογίας για ένα ζήτημα εντελώς πολιτικό.

«Αυτά δεν γίνονταν ούτε επί Κασσελάκη», φέρεται να είπε ο Στέργιος Καλπάκης, με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει στην πραγματικότητα ολόκληρο το «προεδρικό» μπλοκ. Όμως, οι «καυτοί» διάλογοι δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς οι η ομάδα που εκφράζεται από τον χανιώτη βουλευτή, συνέχισε την επιθετική τακτική εναντίον του εκπροσώπου του κόμματος.

Μάλιστα, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους αναφέρουν ότι διάλογο είχαν και ο Π.Πολάκης με τον Κ.Ζαχαριάδη. «Με αυτά που λες δημόσια για τον Τσίπρα, υπονομεύεις τον Φάμελλο», είναι η φράση που ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε ο χανιώτης βουλευτής, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος να επιστρέφει τα «πυρά».

«Εσύ το κάνεις αυτό», απάντησε σύμφωνα με τους ίδιους αφηγητές, συμπληρώνοντας πως σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Open, ο κ.Πολάκης, όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα της ηγεσίας, δεν απάντησε πως «το κόμμα έχει πρόεδρο», αλλά αντίθετα είπε πως «κάτι πρέπει να αλλάξει».

Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον χανιώτη βουλευτή, υποστηρίζουν πως είπε ότι ο Κ.Ζαχαριάδης έκανε «χοντρό λάθος» και τόνισε ότι διασύρει τον Σωκράτη Φάμελλο πρώτα απ' όλα με το να προτείνει αρχηγό της συμμαχίας άλλον από τον πρόεδρο του κόμματος, στο οποίο είναι εκπρόσωπος Τύπου.

Το μήνυμα της Όλγας

Η Όλγα Γεροβασίλη, που αποτελεί αδιαμφισβήτητα την ισχυρότερη προσωπικότητα στην Κουμουνδούρου, απουσίαζε από τη συνεδρίαση. Την παρακολούθησε, ωστόσο, διαδικτυακά. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έπρεπε να διακόψει τη σύνδεση, καθώς θα επιβιβάζονταν σε πτήση για πόλη της περιφέρειας.

Φρόντισε, όμως, να στείλει ένα γραπτό μήνυμα, το οποίο παράλληλα αποτελούσε και ένα μήνυμα προς την πλευρά Πολάκη-Παππά. «Συμφωνώ με την εισήγηση προέδρου-γραμματέα. Απαράδεκτη η επίθεση σε Ζαχαριάδη», ανέφερε το sms της αντιπροέδρου της Βουλής, που ήταν λιτό μεν, αλλά ξεκάθαρο ως προς το νόημα του.