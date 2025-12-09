Και γιατί ο δημοσιογράφος αποτελεί το εξιλαστήριο θύμα;

Τι πληροφορηθήκαμε για την «Αυγή»;

Ο Σπύρος Σουρμελίδης, που του αφαιρέθηκε ουσιαστικά ο τίτλος του διευθυντή, παραμένει στην ηγετική ομάδα της εφημερίδας. Απολύτως λανθασμένη η απόφαση να του ζητηθεί η παραίτηση. Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να πιστέψει πως δεν γνώριζαν ο υπεύθυνος για τα κομματικά μέσα Γιάννης Μπουλέκος, ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πάντως, θα πρέπει τώρα να επιλέξει το νέο διευθυντή.

Ποιος θα είναι δεν γνωρίζουμε, οι περισσότερες εισηγήσεις ωστόσο συγκλίνουν πως θα πρέπει να έχει αναφορά τον ίδιο τον Φάμελλο και να μην είναι… αντι-Τσίπρας.

Γεγονός που αποκλείει κάποια στελέχη από την ηγετική ομάδα της εφημερίδας…

Β.Σκ.