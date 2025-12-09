Για να γεμίσει η αίθουσα της Γερουσίας ή για να μην θέσουν οι βουλευτές θέμα «Αυγής»;

Αναστάτωση δημιουργήθηκε αργά τη νύχτα της Δευτέρας πέριξ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνεδρίαση της ΚΟ την Τετάρτη, στην αίθουσα της Γερουσίας, εκλήθησαν να συμμετάσχουν και 130 περίπου μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που προέρχονται και κατοικούν στην Αττική.

Το ερώτημα των βουλευτών ήταν αν αυτό έγινε για να γεμίσει η αίθουσα της Γερουσίας ή για να μην θέσουν οι βουλευτές θέμα "Αυγής".

Τι μάθαμε;

Πρώτο, ότι δικαίωμα λόγου στη συνεδρίαση θα έχουν μόνο οι βουλευτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και δεύτερο ότι κάποιοι εξ αυτών είναι αποφασισμένοι να θέσουν το θέμα.

Την Τετάρτη τα νεότερα...

Β.Σκ.