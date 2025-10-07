Oι ηθοποιοί που επιστρέφουν σίγουρα και όσοι άλλοι αναμένονται για τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Ο Ελάιτζα Γουντ, ο ηθοποιός που είδε το όνομά του να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου, όταν ενσάρκωσε τον Φρόντο, στην επική τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Πίτερ Τζάκσον, μόλις έκανε τους φαν του «Άρχοντα» πολύ ευτυχισμένους. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού, πολλές ακόμα γνώριμες... φάτσες θα έρθουν μαζί του για το επερχόμενο The Hunt for Gollum, τη νέα spinoff ταινία που μοιάζει να γίνεται επέκταση του διάσημου κινηματογραφικού franchise.



Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που ο Πίτερ Τζάκσον έκανε το αδιανόητο και γύρισε ολόκληρη την ιστορία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών σε ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα και φιλόδοξα κινηματογραφικά πρότζεκτ όλων των εποχών, δημιουργώντας παράλληλα μία νέα «σχολή»του φανταστικού στην οθόνη για να ακολουθήσουν και άλλες υψηλού επιπέδου παραγωγές όπως το Game of Thrones, κ.ά.

Μετά την πιο ήπια επιστροφή του στη Μέση Γη με το Χόμπιτ, τώρα ο Τζάκσον επιστρέφει για άλλη μια φορά στον κόσμο των ξωτικών και των χόμπιτ, αλλά αυτή τη φορά ως εκτελεστικός παραγωγός, με τον Άντι Σέρκις να αναλαμβάνει την καρέκλα του σκηνοθέτη για να μας αφηγηθεί την ιστορία του Gollum.

Στην επερχόμενη και πολυαναμενόμενη νέα ταινία αναφέρθηκε και ο Ελάιτζα Γουντ -που εσάρκωσε τον Φρόντο- κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο DesertCon του Μεξικού.



Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Γνωρίζω πολλά. Το έχω διαβάσει. Είναι πραγματικά καλό. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι που συμμετέχουν. Αυτό που είναι τόσο συναρπαστικό είναι ότι η δημιουργική μπάντα επανενώνεται. Τα μυαλά πίσω από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η Φραν, ο Πίτερ, η Φίλιπα, είναι πολύ ενεργοί. Και μετά, οι ίδιοι σκηνογράφοι. Θα γυριστεί στη Νέα Ζηλανδία. Οπότε, αυτή συνέχεια θα φέρει μαζί της τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι μέρος του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι' αυτό. Νιώθω σαν να ξαναθέτουμε σε λειτουργία εκείνη την παλιά μηχανή με όλους τους κατάλληλους ανθρώπους».

Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερμηνεύσει κανείς τις δηλώσεις του ηθοποιού, καθώς δεν αναφέρει συγκεκριμένα ότι θα υπάρξουν guests έκπληξη στην ταινία, το ενδιαφέρον σημείο είναι η λέξη «συνέχεια» που χρησιμοποιεί.



{https://youtu.be/IX5NhkyQ710?si=0MnibfmJNVL-IiNZ}





Φρόντο και Γκάνταλφ επιστρέφουν

Η νέα ταινία, έχοντας ήδη επαναφέρει τον Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, τον Ίαν Μακέλεν ως Γκάνταλφ και τον Σέρκις ως Γκόλουμ, φαίνεται τουλάχιστον απίθανο το υπόλοιπο καστ να αποτελείται από νέους ηθοποιούς σε μερικούς από τους μεγαλύτερους ρόλους της αρχικής τριλογίας! Με τον Γουντ να σημειώνει συγκεκριμένα ότι η ταινία θα είναι συνέχεια των προηγούμενων, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα δούμε ηθοποιούς όπως ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Ορλάντο Μπλουμ και αρκετούς ακόμη να εμφανίζονται με κάποιον τρόπο.





ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι θα γίνει με τον Άραγκορν;

Ενώ τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση του καστ, κάτι που αναμένεται σύντομα, καθώς η ταινία είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει σε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, ο Μόρτενσεν, ο οποίος υποδύθηκε τον Άραγκορν στην αρχική τριλογία, έχει καταστήσει σαφές ότι αν μπορέσει να επαναλάβει τον ρόλο του στην ταινία, τότε σίγουρα θα το εξετάσει.



«Βέβαια. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, δεν έχω ακούσει. Ίσως το μάθω εντέλει. Μου αρέσει να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα. Έμαθα πολλά παίζοντας τον χαρακτήρα. Μου άρεσε πολύ. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος για αυτό όσον αφορά, ξέρεις, την ηλικία που έχω τώρα κλπ. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος για τον χαρακτήρα. Θα ήταν ανόητο να το κάνουμε διαφορετικά».

H πλοκή

Η νέα ταινία ακολουθεί την αναζήτηση του Γκάνταλφ για να βρει τον Γκόλουμ, αφού μαθαίνει ότι μπορεί να μοιράστηκε μυστικά για το Ένα Δαχτυλίδι με τον Σάουρον. Ο Άραγκορν του Βίγκο Μόρτενσεν και η Άργουεν της Λιβ Τάιλερ παίζουν βασικούς ρόλους στο timeline της ιστορίας. Στα παραρτήματα του Τόλκιν όπου βασίζεται η επερχόμενη ταινία, ο Άραγκορν βοηθά τον Γκάνταλφ να εντοπίσει τον Γκόλουμ, αφήνοντας να εννοηθεί η πιθανή επιστροφή του Μόρτενσεν.

Ούτε για αστείο να παίξει άλλος τον Λέγκολας

Απαντώντας σε φήμες για την επιστροφή του, ο Ορλάντο Μπλουμ είπε στην εκπομπή Today Show: «Δεν έχω ακούσει τίποτα, στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι επικεντρώνεται στον Γκόλουμ, οπότε όλα είναι πιθανά». Πρόσθεσε: «Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Λέγκολας, ξέρεις τι εννοώ; Τι θα κάνουν; Θα βάλουν κάποιον άλλον στη θέση του Λέγκολας;



Ο Μπλουμ πρωταγωνίστησε και στις έξι ταινίες (Άρχοντας και Χόμπιτ), και μόνο μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί του!



Η νέα ταινία The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 17 Δεκεμβρίου 2027.



