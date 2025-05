Μάθαμε και επίσημα πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Το «The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2027.

Η Warner Bros. Pictures επιβεβαίωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας spin-off ταινίας του Άντι Σέρκις για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.



Το «The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum» ανακοινώθηκε το 2023 με τον Σέρκις, ο οποίος υποδύθηκε το Γκόλουμ στην αρχική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, να επιστρέφει στο ρόλο και να σκηνοθετεί επίσης την ταινία.



Όπως ανέφερε το Deadline την Πέμπτη (8 Μαΐου), η ταινία πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027. Παρεμπιπτόντως, πρόκειται για την ίδια ημερομηνία που η Disney έχει προγραμματίσει να κυκλοφορήσει την άτιτλη -προς το παρόν- ταινία Star Wars, ωστόσο αυτό αναμένεται να αλλάξει τώρα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η περίοδος κυκλοφορίας από τα μέσα έως τα τέλη Δεκεμβρίου αποδείχθηκε επιτυχημένη για την τριλογία του Τζάκσον από το 2001 έως το 2003 και για την επόμενη τριλογία του Χόμπιτ από το 2012 έως το 2014. Συνολικά, οι ταινίες έχουν αποφέρει σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια (4,5 δισεκατομμύρια λίρες) παγκοσμίως. Έτσι η Warner Bros. Pictures επιλέγει να ακολουθήσει την ίδια συνταγή και για την επερχόμενη ταινία από το saga του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.



Το σενάριο του «The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum» έχουν γράψει οι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, δύο από τους αρχικούς σεναριογράφους της αρχικής τριλογίας, μαζί με τους Φοίβη Ζίτινς (κόρη της Μπόγιενς) και Άρτι Παπαγεωρίου. Οι Γουόλς και Μπόγιενς είναι επίσης παραγωγοί, μαζί με τον Πίτερ Τζάκσον. Η ταινία αναμένεται να διαδραματίζεται μεταξύ του «Χόμπιτ» και της «Συντροφιάς του δαχτυλιδιού», εξερευνώντας ανείπωτες ιστορίες από τη ζωή του Γκόλουμ, συμπεριλαμβανομένου του πώς καταδιώχθηκε από τον Σάουρον, τον Γκάνταλφ και τον Άραγκορν.



{https://youtu.be/knImeAiO1qc?si=26bY4Uvlg5T73BB7} Η Warner εργάζεται επίσης σε μια δεύτερη live-action ταινία που διαδραματίζεται στη Μέση Γη και παραμένει χωρίς τίτλο μέχρι στιγμής. Ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν δήλωσε πέρυσι ότι θα σκεφτόταν να επιστρέψει στο ρόλο του Γκάνταλφ, αν είναι «ακόμα ζωντανός» όταν γυρίζονται οι ταινίες.



Ο Βίγκο Μόρτενσεν μίλησε επίσης για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο franchise για να επαναλάβει το ρόλο του Άραγκορν. «Μου αρέσει να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα. Έμαθα πολλά παίζοντας τον χαρακτήρα. Το απόλαυσα πολύ. Θα το έκανα μόνο αν ήμουν κατάλληλος γι' αυτό από την άποψη, ξέρετε, της ηλικίας που είμαι τώρα και ούτω καθεξής. Θα ήταν ανόητο να το κάνω αλλιώς», δήλωσε.