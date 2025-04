«The Hunt for Gollum»: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Το σενάριο αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο, με τον Άντι Σέρκις να επιστρέφει ως Gollum.

Η τριλογία του Πίτερ Τζάκσον «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» έχει αποδειχθεί μια από τις σπουδαιότερες τριλογίες ταινιών που έχουν γυριστεί ποτέ, ενώ την ακολούθησαν και άλλες εκδοχές της Μέσης Γης, με πιο πρόσφατες την ταινία κινουμένων σχεδίων The War of the Rohirrim και την επιτυχημένη σειρά του Prime Video, Rings of Power, η οποία ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν.



Όπως έχει γίνει γνωστό, στα σκαριά υπάρχει ακόμη ένα πρότζεκτ που θα μας ταξιδέψει πίσω στη Μέση Γη, και επικεντρώνεται σε έναν από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες της Τρίτης Εποχής. Ο Άντι Σέρκις, ο οποίος υποδύθηκε το Gollum στις αρχικές ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, θα επαναλάβει το ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: The Hunt for Gollum, την οποία θα σκηνοθετήσει ο ίδιος.



{https://youtu.be/k1U1c5hdKGU?si=PldOFdBqxHSkREVt}



Σύμφωνα με τη Warner Bros. η παραγωγή του πρότζεκτ είναι έτοιμη να ξεκινήσει καθώς το σενάριο της ταινίας αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο.



Η ταινία αρχικά επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα το 2026, αλλά τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Σέρκις ανέφερε ότι η παραγωγή θα έχει μια μικρή καθυστέρηση: «Ναι, δεν είναι το 2026. Αρχικά επρόκειτο να γίνει τον Δεκέμβριο του 2026. Θα είναι ο Δεκέμβριος του 2027. Βρισκόμαστε ακριβώς στην αρχή της διαδικασίας συγγραφής. Θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία αργότερα φέτος. Η προετοιμασία παίρνει αρκετό χρόνο, έξι ή επτά μήνες, και θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα του χρόνου. Οπότε, αυτό θα καθυστερήσει την ημερομηνία κυκλοφορίας [για] τον Δεκέμβριο του 2027».



{https://youtu.be/knImeAiO1qc?si=_mUSfvxYNBcbXMk1}



Μαζί με τον αρχικό σεναριογράφο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών Boyens, που επιστρέφει ως μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, ο Πίτερ Τζάκσον επιστρέφει ως παραγωγός της ταινίας. Ο Σέρκις είναι το μόνο αρχικό μέλος του καστ που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι δημιουργοί θα ήθελαν πολύ να επιστρέψει και ο Βίγκο Μόρτενσεν που έπαιξε τον Αragorn.