Εύλογα αναρωτιέται κανείς πού τις βρήκαν τις απόπειρες ανθρωποκτονίας και την εγκληματική οργάνωση στα χτεσινά επεισόδια μεταξύ των αγροτών και των ΜΑΤ.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Εδώ δεν μιλάμε για διαμαρτυρία, εδώ δεν μιλάμε για μία διεκδίκηση στο πλαίσιο του νόμου, εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και λεκτικές επιθέσεις και σωματικές επιθέσεις».

Μετά τα χτεσινά επεισόδια στην Κρήτη, οι επικλήσεις στη νομιμότητα μετατράπηκαν σε απειλές για διώξεις σε βάρος των αγροτών με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της εγκληματικής οργάνωσης. Εύλογα αναρωτιέται κανείς πού τις βρήκαν τις απόπειρες ανθρωποκτονίας και την εγκληματική οργάνωση στα χτεσινά επεισόδια μεταξύ των αγροτών και των ΜΑΤ.

Σήμερα είχαμε νέα κατασταλτική κλιμάκωση με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ζητάει αυταπάγγελτες διώξεις για τα αγροτικά μπλόκα. Μάλιστα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ζητάει διώξεις για κακουργήματα με βάση το άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών.

Οι υποκλοπές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Καταρχάς, αποτελεί μείζον ζήτημα από μόνο του γεγονός ότι για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης δικάζονται μόνο ιδιώτες και μόνο για πλημμελήματα. Από εκεί και πέρα, οι σημερινές καταθέσεις του πρώην προέδρου του της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου και του Στέφανου Γκριντζάλη, μέλους της ΑΔΑΕ, κατέδειξαν τις μεθοδεύσεις τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Ο Χρήστος Ράμμος στην κατάθεσή του επισήμανε ότι στην έρευνα για το σκάνδαλο βρήκε προσκόμματα από τη ΕΥΠ. Ο Ράμμιος σημείωσε ακόμα ότι τα πολύ μικρά περιθώρια που είχε η ΑΔΑΕ για να κάνει τους αναγκαίους ελέγχους. Είναι εξόχως αποκαλυπτικό ότι φάκελοι με την αιτιολογία των υποκλοπών δεν παραδόθηκαν ποτέ στην ΑΔΑΕ με πρόσχημα τα… προσωπικά δεδομένα, ενώ οι επιθεωρήσεις της στην ΕΥΠ γίνονταν κατόπιν ραντεβού.

Καλούνται επιτέλους για κατάθεση

Από την πλευρά του ο Στέφανος Γκριντζάλης περιέγραψε πώς η ΑΔΑΕ έφτασε στον αριθμό από τον οποίο στάλθηκαν τα μολυσμένα με Predator μηνύματα και την πιστωτική κάρτα από την οποία πληρώθηκαν. Ο Γκριντάλης ανέδειξε τις τεράστιες παραλείψεις στη δικαστική έρευνα του σκανδάλου, αναφέροντας ότι «αυτός που έστειλε το μήνυμα στον Ν. Ανδρουλάκη έστειλε και άλλα 25 μηνύματα. Υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρό για να έρθει το φυσικό πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα. Να κληθεί από τη Δικαιοσύνη και να πει γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα». Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε αρχειοθετήσει τις μηνύσεις του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Αιμίλιου Κοσμίδη, του κατόχου της πιστωτικής κάρτας με την οποία πληρώθηκαν τα μολυσμένα μηνύματα.

Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα να καλέσει για κατάθεση 10 νέους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Κοσμίδης, δίνοντας νέα τροπή στη δίκη. Αν και τα πρόσωπα αυτά φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, μέχρι στιγμής δεν είχαν κληθεί να καταθέσουν.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η αντιπαραβολή των εξελίξεων στις δύο κορυφαίες υποθέσεις της επικαιρότητας εύλογα οδηγεί στην αίσθηση ότι χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μια πλευρά, για να κατασταλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις επιστρατεύονται οι διατάξεις του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα από τις οποίες προκύπτουν βαρύτατες ποινές. Επίσης, οι αγρότες απειλούνται και το δρακόντειο άρθρο 187 περί εγκληματικής οργάνωσης το οποίο (θεωρητικά) πρέπει να χρησιμοποιείται για το οργανωμένο έγκλημα.

Από την άλλη, όσα προκύπτουν στη δίκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών αναδεικνύουν μια οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης που υλοποιήθηκε με πράξεις απόκρυψης σημαντικών στοιχείων ή με «παραλείψεις» διερεύνησης κρίσιμων πτυχών της υπόθεσης. Είναι αδιανόητο ότι φτάσαμε στη δίκη για να κληθούν για πρώτη φορά οι δέκα μάρτυρες.

Στη μια περίπτωση έχουμε τον αυταρχισμό και την εργαλειοποίηση της νομιμότητας για να κατασταλεί μια κοινωνική κινητοποίηση. Από την άλλη έχουμε τη μετατροπή της νομιμότητας σε σουρωτήρι για να συγκαλυφθεί ένα κυβερνητικό σκάνδαλο. Κράτος δικαίου είπατε;