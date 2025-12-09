Η κατάθεση του κ. Ράμμου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ήταν αποκαλυπτική για το πως έγινε η έρευνα στην ΕΥΠ αλλά και για τα προσκόμματα που συνάντησε ακόμη και εντός της Δικαιοσύνης για να μην προχωρήσει και να μη διαλευκανθεί η υπόθεση.

Έλεγχοι με...ραντεβού, «τυπικοί» κάπου αρκούνταν στις διαβεβαιώσεις των στελεχών της ΕΥΠ , ήταν σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Αρχης Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών Χρ. Ράμμο η έρευνα που διενεργήθηκε για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Για το λόγο αυτό δεν έγινε ποτέ έρευνα στους παρόχους και ούτε διασταύρωση των διατάξεων για παρακολούθηση αφού δεν δόθηκαν οι πλήρεις φάκελοι. Έτσι ουδέποτε ελέγχθηκε η ουσιαστική νομιμότητα των διατάξεων της ΕΥΠ για παρακολούθηση.

Ο κ. Ράμμος ο οποίος χαρακτήρισε προδήλως παράνομη της λειτουργία του predator τόνισε πως η εξουσία ενοχλήθηκε από τις αποκαλύψεις που έγιναν. . «Δεν εμποδίστηκα στην έρευνα γιατί φοβήθηκα. Βρήκα προσκόμματα από την ΕΥΠ», κατέθεσε ο Χρ. Ράμμος ο οποίος μίλησε δολοφονία χαρακτήρα που επιχειρήθηκε σε βάρος του λόγω των ενεργειών του.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας παρουσίασαν στο δικαστήριο φωτογραφία από το χώρο στάθμευσης του ΚΕΤΥΑΚ ( κτίριο της ΕΥΠ) τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με την οποία, αυτοκίνητο που ανήκε στην εταιρεία Κρικελ ήταν σταθμευμένο δίπλα σε όχημα του διευθυντή του ΚΕΤΥΑΚ. Το έγγραφο αυτό θα συμπεριληφθεί στα αναγνωστέα έγγραφα της υπόθεση, καταδεικνύει σύμφωνα με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, πως υπάρχει σχέση και συνεργασία της εταιρείας με την ΕΥΠ το επίμαχο διάστημα.

Ο κ. Ράμμος κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ανέφερε κλήθηκε πως η ΕΥΠ δεν έδωσε στο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ τους φακέλους των θυμάτων των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ισχυριζόμενη ότι είναι ζήτημα προσωπικών δεδομένων και απορρήτου. «Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν είχαμε συνεργασία από την ΕΥΠ. Δεν ήταν τεχνικό το έλλειμμα της ΑΔΑΕ, αν και δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είχαμε την τελευταία τεχνολογία» κατέθεσε ο τότε Προέδρος της ΑΔΑΕ

Ο μάρτυρας απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του δικαστηρίου, είπε ότι κατά την εκτίμηση του δεν έγινε ποτέ δειγματολογικός έλεγχος στους φάκελος των πολιτών που έχει αρθεί το απόρρητο τους από την ΕΥΠ.

Πρόεδρος: Όταν πήγατε στην ΕΥΠ σας είπαν για παραβίαση απόρρητου ελεγχομένων;

Μάρτυρας: Δεν είπαν τέτοιο πράγμα. Πρώτον είπαν ότι είχε μόλις αλλάξει ο διευθυντής, μετά ότι όλα έγιναν νομότυπα και δεν μπορούν να μας τα δείξουν γιατί υπάρχουν θέματα απορρήτου. Υπαινίσσονταν ότι δεν μας εμπιστεύονταν να τα δούμε… Δεν μας έδωσαν ποτέ φακέλους.

Πρόεδρος: Στους δειγματοληπτικούς πως ελέγχατε;

Μάρτυρας: Η εισαγγελέας μας έδειχνε ορισμένες περιπτώσεις…

Πρόεδρος: Διακοσμητικός ήταν ο ρόλος της ΑΔΑΕ; Πως ξέρατε ότι γινόταν σωστά η διαδικασία χωρίς να δείτε τους φακέλους, το τυπικό πως το ελέγχατε; Να δείτε τις υπογραφές έστω;

Μάρτυρας: Μας είχαν δώσει τους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Πρόεδρος: Και που το ξέρετε ότι ήταν σωστοί;

Μάρτυρας: Υπάρχει μία στοιχειωδης καλοπιστία…

Πρόεδρος: …την οποία εκείνοι δεν είχαν δείξει ποτέ… Είδατε τους φακέλους Κουκάκη - Ανδρουλάκη;

Μάρτυρας: Κάναμε έλεγχο…

Πρόεδρος: Πώς; Αφού δεν είδατε φακέλους.. Δεν θέλετε να απαντήσετε; Σας έχω ρωτήσει 10 φορές και δεν απαντάτε…

Μάρτυρας: Είδαμε το φάκελο, είδαμε την υπογραφή επί της διάταξης και τη διάταξη.

Πρόεδρος: Μόνο αυτό; Η αρχική αίτηση;

Μάρτυρας: Ελέγχαμε αυτά που μας δείχνανε…

Πρόεδρος: Γιατί αρκεστήκατε σε αυτό;

Μάρτυρας: Ποιος σας είπε ότι αρκεστήκαμε; Αλλά τι παραπάνω να κάνουμε; Ζητήσαμε φακέλους και δεν μας τους έδωσαν ποτέ…

Εισαγγελέας: πόσες φορές πήγατε στην ΕΥΠ;

Μαρτυρας: Πηγαμε 5 φορές στην ΕΥΠ. Στην πρώτη φάση για Κουκάκη- Ανδρουλάκη και στη συνέχεια για τους υπόλοιπους που προστέθηκαν.

Σε ερωτήσεις του εισαγγελέα της έδρας ως προς τον επιτόπιο έλεγχο του χώρου της ΕΥΠ, ο Χρ. Ράμμος κατέθεσε ότι είχαν ενημέρωσει σχετικά την ΕΥΠ ημέρες νωρίτερα και ότι περιορίστηκαν σε ένα από τα κτίριο της υπηρεσίας, στο οποίο μάλιστα υπήρχε μόνο ένας σέρβερ. «Δεν ήταν δυνατό να ψάξουμε το φυσικό αυτουργό των υποκλοπών. Θα έπρεπε να ψάξουμε όλα τα κτίρια» ανέφερε.

Εισαγγελέας: Και γιατί ψάξατε το ένα κτίριο και όχι το άλλο;

Μάρτυρας: Δεν το κάναμε. Οι τεχνικοί δεν έθεσαν θέμα ότι μπορούσε να υπάρχει άλλος σέρβερ που να ακυρώνει το κεντρικό σέρβερ.

Εισαγγελέας: Πως το ξέρετε χωρίς να μπείτε και να ελέγξετε; Μπορεί να υπήρχε ένας κανονικός σε εκείνο και άλλος μόνο για το predator σε άλλο κτίριο.

Μάρτυρας: Δεν συνεχίσαμε έλεγχο γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις…

Εισαγγελέας: Μα δεν ξέρατε καν αν υπάρχει άλλος σέρβερ…

Μάρτυρας: Κανείς δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να ήταν έλλειψη ενημέρωσης. Εμείς δεν πήγαμε να βρούμε τον υπολογιστή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις..

Εισαγγελέας: Μπορεί να βρίσκατε πολλά πράγματα….

(…)

Μάρτυρας: Κάναμε έλεγχο μόνο στον κεντρικό σέρβερ. Στα γραφεία δεν είχε υπολογιστές. Δεν θυμάμαι μετά από 3 χρόνια.

Εισαγγελέας: Δεν είναι λίγο περίεργο; Στο κτίριο της εισαγγελίας εδώ να πάμε κάθε υπάλληλος έχει στο γραφείο του έναν υπολογιστή. Εκεί σε 10 γραφεία, δεν είχε κανένα υπολογιστή;

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι σας λέω. Μπορεί να είχε αλλά δεν θυμάμαι. Ότι υπήρχε το ελέγξαμε πάντως.

Παράλληλα, ο Χρ. Ράμμος ξεκαθάρισε ότι το Predator είναι παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, με την υποστήριξη της κατηγορίας να ρωτά γιατί οι έρευνες περιορίστηκαν στα όσα τους απαντούσε η ΕΥΠ.

Υποστήριξη κατηγορίας: Περιμένατε να σας ομολογήσει ο διοικητής της ΕΥΠ ότι χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό;

Μάρτυρας: Οχι φυσικά

Υποστήριξη κατηγορίας: Κάποιος θα περίμενε να κάνετε άλλες έρευνες και να μην μείνετε σε αυτό που σας λέει. Κάνατε άλλες έρευνες;

Μάρτυρας: Τυπικά στα γραφεία και στα γραφεία της εισαγγελέως. Ζητήσαμε να δούμε τους φακέλους για να κάνουμε έλεγχο νομιμότητας. Δεν είδαμε ποτέ την αίτηση για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Υποστήριξη κατηγορίας: Άρα έλεγχο νόμιμοπτητας δεν έχετε κάνει..

Μάρτυρας: Για μένα για να γίνει τυπικος έλεγχος θα έπρεπε να γίνει και ουσιαστική κρίση για την άρση.

Πρόεδρος: Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Μπορεί χωρίς αίτηση να εκδοθεί διάταξη;

Μάρτυρας: Δεν προβλέπεται από το νόμο… μας είπαν μόνο τους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Υποστήριξη κατηγορίας: Δεν σας έδειξαν ποτέ την πρώτη σελίδα έστω της αίτησης, το έγγραφο που ζητά την άρση;

Μάρτυρας: Όχι

Υποστήριξη κατηγορίας: Άρα έλεγχος νομιμότητας δεν έχει γίνει.

Μάρτυρας: Όπως το εννοώ εγώ όχι. Η άλλη άποψη είναι πως έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις γιατί φέρει την υπογραφή του εισαγγελέα.