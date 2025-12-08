Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος.

Εντολή για την ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένου μπιφτεκιού έδωσε ο ΕΦΕΤ, λόγω σαλμονέλας, ενώ κάλεσε όσους το έχουν αγοράσει να μην το καταναλώσουν.

Πρόκειται για το προϊόν «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» με κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση «Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ».

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ προχώρησε σε δειγματοληψία και διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. Έτσι, ο Φορέας απαίτησε την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας και οι σχετικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.