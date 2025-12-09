«Όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να του τηλεφωνήσω, επειδή δεν μπορούν να του μιλήσουν», είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν.

Στα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες τα κάνουν όλα λάθος. Τα καλά λόγια τα κράτησε για δύο αυταρχικούς ηγέτες: τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βίκτορ Όρμπαν.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «αδύναμοι», «καταστρέφουν τις χώρες τους» και «δεν ξέρουν τι να κάνουν», επικρίνοντάς τους κυρίως για τους χειρισμούς τους στο μεταναστευτικό. Η Ευρώπη «καταστρέφεται, είναι σε παρακμή», τόνισε μεταξύ άλλων.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ΝΑΤΟ, του δόθηκε η ευκαιρία να εκθειάσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Υπάρχουν χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ, όχι ότι δεν θα έπρεπε να είναι (στη Συμμαχία), είναι καλό που τους έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, συνέχισε: «Είναι φίλος μου. Όποτε έχουν πρόβλημα μαζί του, μου ζητούν να του τηλεφωνήσω, επειδή δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρό καρύδι, τον συμπαθώ πολύ. Έχει ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό, αλλά δυσκολεύονται να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητάνε να του τηλεφωνήσω. Και πάντα τα βρίσκω πολύ γρήγορα μαζί του. Είναι πολύ διαφορετικός από πολλούς άλλους ηγέτες, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύονται μαζί του».

Όταν ρωτήθηκε εάν θα σκεφτόταν να εμπλακεί σε εκλογές στην Ευρώπη προκειμένου να αναδειχθούν ηγέτες που πιστεύει ότι είναι πιο κατάλληλοι, απάντησε πλέκοντας το εγκώμιο του Ούγγρου πρωθυπουργού.

«Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, είναι άνθρωποι που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν. Τον Βίκτορ Όρμπαν», είπε. «Πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά στη μετανάστευση (...) Δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει στη χώρα του. Και η Πολωνία κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το θέμα αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παρακμάζουν», πρόσθεσε.

«Καταστρέφουν τις χώρες τους. Είναι πολύ κοντά στο σημείο που δεν θα διορθώνεται. Πλέον δεν θα είναι ισχυρά έθνη», είπε από την άλλη για τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους χαρακτήρισε αδύναμους. «Θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί, αυτό τους κάνει αδύναμους», σχολίασε.