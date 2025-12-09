Πιέσεις Τραμπ στον Ζελένσκι, ο Αμερικανός θέλει συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Διορία ημερών έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να απαντήσει στο σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει παραχώρηση ουκρανικών εδαφών με αντάλλαγμα αδιευκρίνιστες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δέχθηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να αποφασίσει γρήγορα, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να υπάρξει συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα», ανέφερε στην εφημερίδα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα το οποίο προτάθηκε στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στους απεσταλμένους του Τραμπ ότι χρειάζεται χρόνο, προκειμένου να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του, προτού απαντήσει στην πρόταση της Ουάσινγκτον. Το Κίεβο φοβάται μια διάσπαση της ενότητας των δυτικών χωρών, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν στη σύναψη συμφωνίας δίχως τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Η Ουκρανία είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα στις απαιτήσεις για εδάφη- τις οποίες δεν μπορεί να αποδεχθεί- και την αμερικανική πρόταση, την οποία δεν μπορεί να απορρίψει, σχολίασε Δυτικός αξιωματούχος. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί επιδιώκουν έναν συμβιβασμό σήμερα», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.