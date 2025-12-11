Ο Ρόουαν Άτκισον παραδέχεται ότι δεν θα ήθελε για φίλο τον ήρωα που τον έκανε πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο.

Ο Ρόουαν Άτκινσον «θάβει» το alter ego του, Mr. Bean, τον διάσημο ήρωα που τον έκανε πασίγνωστο σε ολόκληρο τον πλανήτη και αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές. .

Ο Βρετανός ηθοποιός χαρακτηρίζει τον Mr. Bean ως «εγωιστή, ιδιοτελή και άναρχο παιδί».

«Δεν συμπαθώ τον Mr. Bean ως άτομο, σίγουρα δεν θα ήθελα ποτέ να δειπνήσω μαζί του», ομολόγησε σε μια προβολή της σειράς του στο Netflix, Man Vs Baby, που έγινε στο Λονδίνο.

Πρόσθεσε ότι, ενώ οι εκκεντρικές φάρσες του διάσημου ήρωα έχουν ενθουσιάσει το κοινό σε όλο τον κόσμο, ο ίδιος προσωπικά θεωρεί τον χαρακτήρα δυσάρεστο.

Ο Άτκινσον αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε τη συμπεριφορά του ήρωα εν μέρει από τη δική του προσωπικότητα ως παιδί.

Ωστόσο, ο χαρακτήρας απέχει πολύ από κάποιον που θα καλωσόριζε στην πραγματική του ζωή.

«Την ίδια στιγμή, μου αρέσει ως χαρακτήρας, γιατί πιθανώς είναι και λίγο σαν εμένα όταν ήμουν 10 ετών – με εκείνο το παιδικό εγωισμό και τον ελαφρώς εκκεντρικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ταυτόχρονα όμως, δεν θα τον ήθελα στο σπίτι μου».

{https://youtu.be/JYNyQcblzgI?si=s3fshroSdgywnDEC}



Ο Mr. Bean έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την κυκλοφορία του το 1990. Η σειρά έχει πωληθεί σε περισσότερες από 190 χώρες του πλανήτη, ενώ το κανάλι της στο YouTube έχει 35 εκατομμύρια συνδρομητές και περισσότερες από 12 δισεκατομμύρια προβολές.

Ο Άτκισον ανέφερε ότι οι παιδικές φάρσες και η κωμική περσόνα του Mr Bean είναι μέρος της γοητείας του, αλλά αυτό δεν τον κάνει έναν «καλό τύπο» όπως ο Trevor Bingley στο Man Vs Baby, που είναι η συνέχεια του Man Vs Bee.

{https://youtu.be/zHhR3daI3bY?si=f9TpjFPQTpPt7lXS}

«Ο Trevor Bingley, στην βασική του μορφή, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο συμπαθητικούς χαρακτήρες που έχω υποδυθεί. Γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι χαρακτήρες που έχω παίξει είναι βαθιά αντιπαθητικοί, όπως ο Mr. Bean, που είναι ένα εγωιστικό, ιδιοτελές και άναρχο παιδί. Ο Blackadder είναι ένας σαρκαστικός, ειρωνικός και βασικά αρνητικός χαρακτήρας, πιστεύω. Ακόμα και ο Johnny English είναι κάπως ματαιόδοξος, κάπως άχαρος. Πιστεύω ότι ο Trevor έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο ευχάριστους και ευπροσάρμοστους χαρακτήρες που έχω δημιουργήσει. Μου αρέσει πολύ να υποδύομαι τον καλό τύπο, κάτι που δεν έχω κάνει πολύ συχνά», εξήγησεο Άτκισον.

Ο Άτκισον δεν έχει προς το παρόν σχέδια για μια τρίτη σεζόν του Man Vs…, ωστόσο δήλωσε ότι η απόφαση θα ληφθεί με βάση τα νούμερα τηλεθέασης και όχι τις κριτικές.

Εξήγησε: «Δεν έχω διαβάσει καμία κριτική για οτιδήποτε έχω κάνει από τον 20ό αιώνα, οπότε δεν ξέρω τι πιστεύουν οι κριτικοί και οι ειδήμονες για τη δουλειά μου, γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει είναι πόσοι άνθρωποι το βλέπουν και αν θα ήθελαν να δουν κι άλλα. Αυτή είναι η δοκιμασία και το σημάδι της επιτυχίας, για μένα».