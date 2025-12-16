Τα ίχνη του χάθηκαν στα ΚΤΕΛ Ορεστιάδας.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εκτυλίσσεται στην Ορεστιάδα η εξαφάνιση ενός 23χρονου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς μετά την είσοδό του στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τον Τανέρ Μπαλάτ, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία, πέρασε τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσω του Έβρου με σκοπό να ζητήσει άσυλο και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς άλλη ευρωπαϊκή χώρα αναφέρει το enanews.gr.

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο ΚΤΕΛ Ορεστιάδας, όπου φέρεται να αγόρασε εισιτήριο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, χάνονται κάθε ίχνος επικοινωνίας και μετακίνησής του. Σύμφωνα με τον πατέρα του, Αλί Μπαλάτ, ο 23χρονος επικοινώνησε μαζί του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, περίπου στις 15:00 (ώρα Ελλάδας), μέσω βιντεοκλήσης. Του ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ότι πέρασε τον Έβρο και ότι προτίθεται να αιτηθεί άσυλο. Οι δυο τους αντάλλασσαν μηνύματα για αρκετές ώρες, μέχρι που η επικοινωνία διακόπηκε αιφνιδίως.

Έκτοτε, το κινητό του νεαρού παραμένει κλειστό και δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη για την τύχη του. Η οικογένειά του κάνει λόγο για εξαφάνιση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και ζητά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία και εγείρει ερωτήματα για το τι μπορεί να συνέβη μετά την αναχώρησή του από την Ορεστιάδα, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως εξαφάνιση υψηλού κινδύνου.