Σύμφωνα με το Google Trends και μια δημοσκόπηση που έγινε στις ΗΠΑ.

Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σε βάλουν σε γιορτινή διάθεση -ή και όχι...

Είναι γεγονός ότι δεν μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι στο πνεύμα των γιορτών με τα ίδια χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ αρκετά από αυτά όταν παίζονται υπερβολικά συχνά καθημερινά, γίνονται τουλάχιστον κουραστικά ή αδιάφορα.

Το Google Trends και μια δημοσκόπηση που έγινε στις ΗΠΑ, έρχονται τώρα για να αποκαλύψουν τα πιο σπαστικά τραγούδια από το σάουντρακ των γιορτών και είμαστε σίγουροι ότι ήδη κάπου πάει το μυαλό σου.



Συγκεκριμένα, το FinanceBuzz συνέταξε τη λίστα με τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, βασίζοντας τα αποτελέσματά του σε δεδομένα από το Google Trends, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποίησε σε 1.250 ενήλικες στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα μόνο έκπληξη δεν προκαλούν και δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση της λίστας.

Στο νούμερο ένα λοιπόν βρίσκεται η Μαράια Κάρεϊ και το «All I Want For Christmas Is You» το πιο δημοφιλές τραγούδι των Χριστουγέννων -φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω.

Για την ιστορία, την περασμένη εβδομάδα, η Μαράια έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που παρέμεινε 98 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Hot 100 στις ΗΠΑ – και αναμένεται να φτάσει τις 100 εβδομάδες φέτος.

Ο χριστουγεννιάτικος «ύμνος» της Κάρεϊ κυκλοφόρησε το 1994 και συνεχίζει να αποφέρει εκατομμύρια δολάρια στην διάσημη σταρ. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει περίπου 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο από το τραγούδι.

{https://youtu.be/yXQViqx6GMY?si=aHYt_z2D2Fgo4y42}

Στην λίστα συναντάμε, μεταξύ άλλων, επίσης το Feliz Navidad του Χοσέ Φελισιάνο, όλες τις εκδοχές του White Christmas, κ.ά.

Δείτε το Τop 10 με τα χειρότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών