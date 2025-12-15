Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι, μετά την ισχυρή άνοδο των προηγούμενων ετών, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τις επιχειρήσεις να περιορίζουν τις άμεσες ανάγκες στελέχωσης.

Μείωση κατέγραψαν οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενισχύοντας τις ενδείξεις επιβράδυνσης στη ζήτηση για προσωπικό. Ο αριθμός των κενών θέσεων διαμορφώθηκε σε 45.687, παρουσιάζοντας πτώση 6,4% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 48.813 θέσεις, εξέλιξη που έρχεται σε σαφή αντίθεση με την έντονη αύξηση 32,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι, μετά την ισχυρή άνοδο των προηγούμενων ετών, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τις επιχειρήσεις να περιορίζουν τις άμεσες ανάγκες στελέχωσης. Η υποχώρηση των κενών θέσεων αφορά το σύνολο σχεδόν της οικονομίας που καλύπτει η έρευνα, εξαιρουμένου του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, και αφορά θέσεις που προορίζονται να καλυφθούν εντός τριών μηνών.

Την ίδια στιγμή, το τρίτο τρίμηνο του 2025 συνοδεύτηκε από αισθητή αύξηση του μισθολογικού κόστους, γεγονός που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους, χωρίς καμία διόρθωση, κατέγραψε άνοδο 8,1% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του τρίτου τριμήνου του 2024 με το 2023. Με εποχική διόρθωση, αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,4%, από 1,8% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ με διόρθωση ως προς τις εργάσιμες ημέρες και χωρίς εποχική διόρθωση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 8%, επίσης σημαντικά υψηλότερα από το 1% της προηγούμενης χρονιάς.

Παρότι σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση των κενών θέσεων, η εικόνα του τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την έντονη άνοδο του μισθολογικού κόστους, αποτυπώνει ένα πιο συγκρατημένο επιχειρηματικό περιβάλλον και ενδέχεται να προμηνύει ηπιότερες εξελίξεις στην απασχόληση το επόμενο διάστημα.