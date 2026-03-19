Τετ α τετ με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, Μάθιου Γουίτακερ είχε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Τετ α τετ με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο NATO, Μάθιου Γουίτακερ, που βρίσκεται στην Αθήνα, είχε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Κικίλιας «προτεραιότητά μας παραμένει σταθερά η προστασία των Ελλήνων ναυτικών και της ελληνικής ναυτιλίας».

Ακόμη, είπε «Μιλήσαμε επίσης για το σκιώδη στόλο και την ανάγκη αντιμετώπισής του, καθώς εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και το περιβαλλον, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει την ποιοτική ναυτιλία».

