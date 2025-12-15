Η ετήσια αύξηση στη συνολική παραγωγή προήλθε κυρίως από την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, όπου καταγράφηκε άνοδος 9,8%, καθώς και από τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες με αύξηση 6,6%.

Ήπια επιβράδυνση καταγράφεται στον κλάδο των κατασκευών το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρά τη διατήρηση θετικού ετήσιου ρυθμού, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ωστόσο η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από την ισχυρή άνοδο 18,6% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας σαφή απώλεια δυναμικής στον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, σε τριμηνιαία βάση, η εικόνα είναι αρνητική, καθώς ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε κατά 2,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι οριακής μείωσης 0,1% που είχε σημειωθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, με τον σχετικό δείκτη να παρουσιάζει μείωση 1,1%, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις κάμψης της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

