Τέσσερις στρατηγικοί άξονες θα καθορίσουν την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρο Σουρέτη, ο οποίος μίλησε στο 8ο Athens Investment Forum. Όπως υπογράμμισε, η επόμενη δεκαετία θα είναι περίοδος δομικού μετασχηματισμού, με κυρίαρχες τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, της κλιματικής αλλαγής και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Σουρέτης ανέφερε ότι η αξία του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα, που σήμερα ανέρχεται στα 2 τρισ. ευρώ, αναμένεται να προσεγγίσει τα 3 τρισ. ευρώ έως το 2035. Η ανάπτυξη αυτή, όπως σημείωσε, θα στηριχθεί σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την Πράσινη Μετάβαση, την Αναβάθμιση Υποδομών, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Αναφερόμενος στην Πράσινη Μετάβαση, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κινητοποιεί επενδύσεις άνω του 1 τρισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων και την ανάπτυξη 300 GW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια αύξηση έργων περίπου 2,5%. Παράλληλα, προγράμματα όπως το Connecting Europe Facility και το InvestEU, που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών δικτύων, αναμένεται να προσελκύσουν επενδύσεις άνω των 500 δισ. ευρώ.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τεχνολογίες όπως το Building Information Modeling (BIM), η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα drones και η τρισδιάστατη εκτύπωση να προσφέρουν μείωση κόστους έως 20% και χρόνου παράδοσης έως 30%. Ο τέταρτος αφορά την αντιμετώπιση της έλλειψης 1,3 εκατομμυρίων εξειδικευμένων εργαζομένων στην Ευρώπη, που καθιστά επιτακτική την αυτοματοποίηση, την προτυποποίηση και την υιοθέτηση νέων συνεργατικών μοντέλων.

«Για εμάς, ως παραχωρησιούχους, κατασκευαστές και λειτουργούς αυτοκινητοδρόμων, η βιωσιμότητα, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν καθημερινή πρακτική», τόνισε ο κ. Σουρέτης, προσθέτοντας ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα και οι υβριδικοί σταθμοί φόρτισης που λειτουργούν σήμερα στα έργα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι «χειροπιαστά βήματα προς τις υποδομές μηδενικών εκπομπών».

Ειδική αναφορά έκανε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των big data, που επιτρέπουν στους ομίλους υποδομών «να προβλέπουν έγκαιρα πιθανές τρωτότητες των έργων και να προσφέρουν υπηρεσίες αντάξιες του κόστους που επωμίζεται ο χρήστης». Ωστόσο, σημείωσε ότι ο ρόλος της Πολιτείας παραμένει καθοριστικός, ιδίως ως προς τη διαχείριση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

«Απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού, όπως ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης — όπου υπάρχει ήδη ανάδοχος — και η ενεργοποίηση των πρότυπων προτάσεων», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Πέτρος Σουρέτης υπογράμμισε ότι η στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει ξεκάθαρη: «Οι υποδομές του μέλλοντος θα είναι πράσινες, “έξυπνες” και ανθεκτικές. Με συνέπεια και όραμα, επενδύουμε σε έργα που μετατρέπουν τη βιωσιμότητα σε αναπτυξιακή δύναμη, δημιουργώντας πυλώνες ασφάλειας, καινοτομίας και ποιότητας ζωής για την Ευρώπη του 2030».