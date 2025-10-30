Η AKTOR στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας των βασικών της κλάδων και την ευελιξία στη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε πλήρη εφαρμογή προχώρησε η στρατηγική αναδιάρθρωσης της AKTOR, με την ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων-ΣΔΙΤ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Η διαδικασία, η οποία ακολούθησε προηγούμενες σχετικές ενημερώσεις από την 1η Ιουλίου, ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025 με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, δημιουργήθηκαν δύο νέες θυγατρικές που θα αναλάβουν την αυτόνομη δραστηριοποίηση στους αντίστοιχους τομείς. Ο κλάδος Κατασκευών εισφέρθηκε στη νεοσύστατη «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», η οποία πλέον αναλαμβάνει πλήρως τις κατασκευαστικές δραστηριότητες του ομίλου. Αντίστοιχα, ο κλάδος Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ μεταφέρθηκε στην εταιρεία «AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS-PPP PROJECTS Μονοπρόσωπη Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει τα έργα παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι αποσχίσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για εταιρικούς μετασχηματισμούς, με τις δύο νέες εταιρείες να καθίστανται καθολικές διάδοχοι των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Με τη διαδικασία αυτή, η AKTOR στοχεύει στην ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας των βασικών της κλάδων και την ευελιξία στη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία αναδιοργάνωσης της εταιρείας, με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας της σε μεγάλα τεχνικά και παραχωρησιακά έργα και την προσέλκυση νέων επενδυτικών ευκαιριών.