Βελτίωση καταγράφηκε στα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε στα 2,03 δισ. ευρώ, από 2,95 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ αισθητή ήταν και η βελτίωση στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, το οποίο εμφάνισε έλλειμμα 0,38 δισ. ευρώ έναντι 1,43 δισ. ευρώ πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, η συνολική οικονομία κατέγραψε καθαρή λήψη δανείων ύψους 2,42 δισ. ευρώ, μειωμένη σχεδόν κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 .

Την ίδια περίοδο ενισχύθηκε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν, το οποίο αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 41,93 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από άνοδο της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 5%, στα 43,2 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών παρέμεινε αρνητικό, στο -3,0%, αν και βελτιωμένο σε σύγκριση με το -6,1% του αντίστοιχου περσινού τριμήνου .

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και οι επενδύσεις των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, καθώς οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανήλθαν σε 5,6 δισ. ευρώ, με τον λόγο επενδύσεων προς ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να αυξάνεται στο 27,2%, από 26,8% ένα χρόνο νωρίτερα. Στον αντίποδα, ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης εμφάνισε καθαρή χορήγηση δανείων 1,99 δισ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με τα 2,55 δισ. ευρώ του δεύτερου τριμήνου του 2024, αντανακλώντας μεταβολές στη δημοσιονομική θέση της χώρας .