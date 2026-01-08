Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τέταρτη φορά και βασίστηκε σε δείγμα 12.700 πολιτών από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Έξι στους δέκα Έλληνες δεν αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της έγκαιρης οικονομικής προετοιμασίας για τα χρόνια μετά την αποχώρηση από την εργασία.

Αυτό προκύπτει από νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Insurance Europe, η οποία καταγράφει σημαντικά κενά στη συνταξιοδοτική αποταμίευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη συνολικά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τέταρτη φορά και βασίστηκε σε δείγμα 12.700 πολιτών από 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέσσερις στους δέκα πολίτες δεν αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 59%, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη υστέρηση της χώρας στον τομέα της μακροπρόθεσμης οικονομικής προετοιμασίας.

Παράλληλα, καταγράφεται έντονα θετική στάση των Ελλήνων απέναντι στη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Το 76% δηλώνει ότι βλέπει θετικά την ανάγκη αποταμίευσης, ωστόσο σημαντικό μέρος αυτών αδυνατεί να προχωρήσει σε πρακτικές ενέργειες. Το 44% αναφέρει ότι θα ήθελε να αποταμιεύει αλλά δεν διαθέτει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα, το 15% σκοπεύει να ξεκινήσει στο προσεχές μέλλον, ενώ το 17% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται αλλά αισθάνεται πως δεν έχει επαρκή πληροφόρηση.

Από όσους ήδη αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους, σχεδόν τρεις στους δέκα ξεκίνησαν μετά από συζήτηση με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, ενώ αντίστοιχο ποσοστό επηρεάστηκε από φίλους ή πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, περίπου το ένα πέμπτο των αποταμιευτών εντάχθηκε σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μέσω του εργοδότη του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ασφάλεια της αποταμίευσης, καθώς και στη φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου, στοιχεία που αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες κατά την επιλογή συνταξιοδοτικού προϊόντος.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο καταβολής των παροχών, σχεδόν οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι προτιμούν τη λήψη σύνταξης, ενώ το 27% επιλέγει την εφάπαξ καταβολή. Ωστόσο, όταν τίθεται το υποθετικό δίλημμα μεταξύ ενός εφάπαξ ποσού 50.000 ευρώ και ετήσιας καταβολής 2.500 ευρώ εφ’ όρου ζωής, το 62% επιλέγει το εφάπαξ.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες εμφανίζουν σαφή προτίμηση σε ένα μοντέλο ενημέρωσης που συνδυάζει την ψηφιακή πληροφόρηση με την ανθρώπινη συμβουλή, τάση που επιβεβαιώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη συνολικά, το 41% των πολιτών δεν συμμετέχει σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, με το ποσοστό να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Παράλληλα, παραμένει εμφανές το χάσμα μεταξύ των φύλων, καθώς το ποσοστό των γυναικών που δεν αποταμιεύουν είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τους άνδρες.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας επισημαίνει την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, αξιόπιστες συμβουλές και σύγχρονα πλαίσια που θα ενισχύουν την ασφαλή και μακροπρόθεσμη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Όπως τονίζεται, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με την κρατική σύνταξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και στη συνολική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.