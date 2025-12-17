Στην περίπτωση που καταδικαστεί για τη δολοφονονία των γονιών του, στον Νικ Ράινερ μπορεί να επιβληθεί ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και θανατική ποινή.

Για τις 7 Ιανουαρίου αναβλήθηκε η επίσημη απαγγελία κατηγοριών στον 32χρονο Νικ Ράινερ, ο οποίος προσήχθη την Τετάρτη σε δικαστήριο, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του.

Ο νεότερος γιος του σκηνοθέτη και πολιτικού ακτιβιστή Ρομπ Ράινερ, που βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του το Σαββατοκύριακο μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες δεν έκανε καμία δήλωση αποδοχής ή απόρριψης της κατηγορίας.

Με γένια στο πρόσωπό του και φορώντας ένα μπλε αλεξίσφαιρο γιλέκο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του για μια από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες διασημοτήτων στην ιστορία του Χόλιγουντ. Ο 32χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τους γονείς του, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών και την φωτογράφο-παραγωγό Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο αριστοκρατικό προάστιο Μπρέντγουντ του δυτικού Λος Άντζελες.

Τα πτώματά τους βρήκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας η αδελφή του. Ο 32χρονος, που στο παρελθόν είχε μιλήσει δημοσίως για τη μακροχρόνια μάχη του με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, συνελήφθη το ίδιο βράδυ σε ένα πάρκο, στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν πρόβαλε αντίσταση και οδηγήθηκε στο κρατητήριο ως ύποπτος για τους φόνους.

{https://www.youtube.com/watch?v=pRMKjoE8pXI}

Στην περίπτωση που καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και η θανατική καταδίκη. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα ζητήσουν την καταδίκη του σε θάνατο. Στην Καλιφόρνια ισχύει από το 2019 μορατόριουμ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών. Αν και η θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει στην Πολιτεία, κανείς δεν έχει εκτελεστεί από το 2006 και το 2019 ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε επ’ αόριστον μορατόριουμ στις εκτελέσεις.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στο έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ένα μαχαίρι ενώ ελάχιστες άλλες λεπτομέρειες έχουν ανακοινωθεί για τις συνθήκες του φόνου. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει κάποιο πιθανό κίνητρο ή εάν ο δράστης ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Νικ Ράινερ καυγάδισε άσχημα με τους γονείς του το βράδυ του Σαββάτου σε ένα πάρτι που οργάνωσε ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν.

Ο Νικ Ράινερ, το μεσαίο παιδί της οικογένειας και ο νεότερος από τους δύο γιους του ζεύγους, είχε μιλήσει για την εισαγωγή του σε κλινικές απεξάρτησης από την ηλικία των 15 ετών και για τις περιόδους που ήταν άστεγος, όταν αρνιόταν να υποβληθεί σε θεραπεία για τον εθισμό του. Οι εμπειρίες αυτές ήταν η βάση για την ταινία «Being Charlie» που σκηνοθέτησε ο πατέρας του, σε σενάριο του Νικ.

{https://www.youtube.com/watch?v=DBVctYd-JZA}

Με πληροφορίες του Reuters