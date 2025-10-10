Τα αυγά όχι μόνο αποτρέπουν το κόλλημα στο τηγάνι, αλλά ενισχύουν και τη γεύση.

Λίγα υλικά στην κουζίνα είναι τόσο ευέλικτα όσο τα αυγά, γεγονός που τα καθιστά βασικό συστατικό σε πιάτα πρωινού και brunch. Τα τηγανητά αυγά, ειδικότερα, απολαμβάνονται σε τοστ, με πλήρες αγγλικό ψωμί, πάνω σε τηγανίτες ή ως γέμιση σε σάντουιτς, και μαγειρεύονται καλύτερα με απλότητα. Είτε χρησιμοποιείτε λίγο βούτυρο είτε λάδι, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για ένα τέλειο τηγανητό αυγό.

Τα αυγά όχι μόνο αποτρέπουν το κόλλημα στο τηγάνι, αλλά ενισχύουν και τη γεύση ενώ δημιουργούν ποικιλία υφών. Ωστόσο, ο Henry O’Connor, δημιουργός του Better Eggs, προτείνει μια μέθοδο που μεταμορφώνει τα αυγά με ένα απροσδόκητο συστατικό: «Αντί για λάδι ή βούτυρο, προσθέστε μια κουταλιά κρέμα γάλακτος σε ένα ζεστό τηγάνι», αποκαλύπτει.

Σύμφωνα με τον Χένρι: «Αφήστε την κρέμα γάλακτος να ζεσταθεί για λίγα δευτερόλεπτα, σπάστε τα αυγά και μαγειρέψτε μέχρι να πήξουν τα ασπράδια. Το αποτέλεσμα είναι τραγανές, χρυσαφένιες άκρες, βελούδινα ασπράδια και πλούσιοι, βουτυρώδεις κρόκοι που μπορούν να ανταγωνιστούν οποιοδήποτε στέκι για πρωινό».

Αν και αυτή η τεχνική είναι λιγότερο συνηθισμένη για ομελέτα, ο ειδικός επιμένει ότι δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στα τηγανητά αυγά. Δεδομένου ότι το βούτυρο προέρχεται από κρέμα γάλακτος, το τηγάνισμα των αυγών σε κρέμα γάλακτος είναι ουσιαστικά ισοδύναμο με το τηγάνισμα σε βούτυρο, με την προστιθέμενη γευστική αξία. Καθώς η κρέμα ζεσταίνεται, το νερό εξατμίζεται σε ατμό, ενώ τα λίπη και τα στερεά συστατικά παραμένουν και συμπυκνώνονται, ενισχύοντας την πλούσια γεύση.

Ο Χένρι εξηγεί: «Καθώς η κρέμα γάλακτος ζεσταίνεται, καραμελώνει στον πάτο του τηγανιού, προσθέτοντας βάθος στη γεύση που δεν προσφέρει ούτε το βούτυρο ούτε το λάδι, διατηρώντας τα ασπράδια ελαφριά και τους κρόκους ρευστούς. Είναι μια μικρή αλλαγή που κάνει μεγάλη διαφορά. Είναι μια μέθοδος που λίγοι γνωρίζουν — αλλά μόλις τη δοκιμάσετε, δεν θα γυρίσετε ποτέ πίσω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για ακόμα πιο πλούσια γεύση, συνιστάται η χρήση κρέμας με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (περίπου 48%) αντί για την πιο ελαφριά εκδοχή (τουλάχιστον 36%). Είτε ετοιμάζετε ένα άνετο brunch για δύο είτε θέλετε να αναβαθμίσετε το καθημερινό σας πρωινό, αυτό το απλό μαγειρικό κόλπο μπορεί να είναι το μυστικό για τα καλύτερα τηγανητά αυγά σας.