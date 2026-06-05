O κίνδυνος αφορά μόνο όσους έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα.

Σε ανάκληση παρτίδας ποπ κορν προχώρησαν οι γαλλικές αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι το προϊόν περιέχει αλλεργιογόνο ουσία η οποία δεν αναγραφόταν στην ετικέτα του. Πρόκειται για το HBAF Wasabi Mayo Flavor Popcorn, το οποίο διατέθηκε στη γαλλική αγορά από τις 19 Μαρτίου έως τις 20 Μαΐου μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Japan Snack. Η ανάκληση αφορά συσκευασίες των 80 γραμμαρίων με κωδικό GTIN 8809617949212 και παρτίδα 04122026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το προϊόν περιέχει γάλα, χωρίς ωστόσο αυτό να αναφέρεται στην επισήμανσή του. Η παράλειψη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αυτό είναι το ποπ κορν που ανακαλείται

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές. Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση. Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε. Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν εφόσον πάσχουν από αλλεργία στο γάλα και να επικοινωνήσουν με το σημείο πώλησης για επιστροφή και επιστροφή χρημάτων. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η ανάκληση πραγματοποιείται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ η σχετική διαδικασία θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026.