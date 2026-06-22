Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή του εξαιτίας του καύσωνα.

Δύο παιδιά, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία, εν μέσω του πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά της νότιας Γαλλίας. «Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελέας της περιοχής, Ελέν Μουρζ.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών παρείχαν βοήθεια στη μητέρα των παιδιών, η οποία δεν έχει καταθέσει ακόμα, σημείωσε η εισαγγελέας. Πυροσβέστες ανέφεραν ότι βρήκαν δύο παιδιά, τα οποία «είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή», αφού ειδοποιήθηκαν περίπου στις 13:20 της Δευτέρας.

Την Κυριακή, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στο σπίτι τους στο Ζιρόντ, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Επιπλέον, τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

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Σε «κόκκινο συναγερμό» 49 διαμερίσματα εξαιτίας του καύσωνα

Εξαιτίας του καύσωνα, 49 διαμερίσματα- τα μισά της Γαλλίας- έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό»- το μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης- λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, κάτι πρωτοφανές.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας κάνει λόγο για «τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ» στη χώρα, σε όλους τους μήνες. Το 90% και πλέον του πληθυσμού θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα καύσωνα.

Ο καύσωνας είναι «ασυνήθιστης έντασης, παρόμοιος με εκείνον του Αυγούστου του 2003», ο οποίος προκάλεσε σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία, με τη «διάρκειά του να μην έχει καθοριστεί», σύμφωνα με τη Météo-France.

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Αρναούτογλου για καύσωνα: Γιατί «βράζει» η Δυτική Ευρώπη ενώ η Ελλάδα «δροσίζεται» από βοριάδες

Σε ανάρτηση, ο Σάκης Αρναούτογλου εξήγησε γιατί ενώ η δυτική Ευρώπη πλήττεται από καύσωνα, η Ελλάδα «δροσίζεται» από βοριάδες.

Παρουσιάζοντας σχετικές κάρτες, έγραψε:

Όλα ξεκινούν όταν πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αρχίζουν να μεταφέρονται προς τη Δυτική Ευρώπη (κόκκινα βέλη). Ταυτόχρονα, ψηλά στην ατμόσφαιρα δημιουργείται ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων (Υ) που λειτουργεί σαν ένα τεράστιο καπάκι πάνω από την περιοχή. Αυτός είναι ο λεγόμενος θερμικός θόλος. Κάτω από αυτό το «καπάκι» ο ζεστός αέρας δυσκολεύεται να διαφύγει προς τα πάνω, ενώ ο ήλιος συνεχίζει να θερμαίνει το έδαφος. Έτσι η ζέστη παγιδεύεται και συσσωρεύεται μέρα με τη μέρα.

Ο θερμικός θόλος δεν επηρεάζει μόνο τις περιοχές που βρίσκονται από κάτω του. Γύρω από το σύστημα υψηλών πιέσεων (Υ) ο αέρας κυκλοφορεί σαν τα αυτοκίνητα γύρω από μια μεγάλη κυκλική πλατεία. Στο Βόρειο Ημισφαίριο η κυκλοφορία γίνεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Έτσι, στη δυτική πλευρά του θόλου ο αέρας ανεβαίνει προς βορρά (κοκκινα βέλη), ενώ στην ανατολική πλευρά κατεβαίνει προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο (μπλε βέλη).

Καθώς αυτός ο αέρας (μπλε βέλη) κατηφορίζει προς το Αιγαίο, δημιουργείται βόρεια ροή αέρα στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται περιοχή σχετικά χαμηλότερων πιέσεων (Χ). Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο σύστημα υψηλών πιέσεων (Υ) και στην περιοχή χαμηλότερων πιέσεων (Χ), τόσο ισχυρότεροι μπορούν να γίνουν οι βοριάδες. Οι άνεμοι αυτοί μεταφέρουν έτσι προς την Ελλάδα και το Αιγαίο δροσερότερες αέριες μάζες από βορειότερες περιοχές, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμένει τελικά πιο ανεκτή σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον θερμικό θόλο.

Το αποτέλεσμα μοιάζει παράξενο αλλά είναι απολύτως λογικό. Ο ίδιος αντικυκλώνας (Υ) που λειτουργεί σαν «καπάκι» και εγκλωβίζει τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, καθορίζει ταυτόχρονα και τη φορά των ανέμων γύρω του. Έτσι, στην ανατολική του πλευρά δημιουργείται βόρεια ροή αέρα προς τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο (μπλε βέλη), ενώ νοτιότερα βρίσκεται η περιοχή χαμηλότερων πιέσεων (Χ). Με απλά λόγια: ο θερμικός θόλος της Δυτικής Ευρώπης και οι βοριάδες στην ανατολική πλευρά του είναι δύο διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Οι πρώτοι εγκλωβίζουν τη ζέστη κάτω από το «καπάκι», ενώ οι δεύτεροι μεταφέρουν δροσερότερες αέριες μάζες προς την περιοχή μας, κάνοντας τη θερμοκρασία συνήθως πιο υποφερτή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP