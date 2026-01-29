Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι μετά δήλωση του Τραμπ.

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην πλήξει η Ρωσία το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, για μία εβδομάδα.

Σε ανάρτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «σημαντική ανακοίνωση» του Αμερικανού ομολόγου του σχετικά με την «πιθανότητα» παροχής ασφάλειας για το Κίεβο και άλλες πόλεις της χώρας.

«Αναμένουμε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες», ανέφερε ακόμα, σημείωσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε στις συνομιλίες που έγιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ευχαρίστησε τον Τραμπ.

«Μια σημαντική ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα παροχής ασφάλειας για το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια αυτής της ακραίας χειμερινής περιόδου», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

«Η παροχή ενέργειας είναι θεμέλιο της ζωής. Εκτιμούμε τις προσπάθειες των εταίρων μας προκειμένου να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε ζωές. Ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ!», συμπλήρωσε.

«Οι ομάδες μας το συζήτησαν αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναμένουμε να εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Τα βήματα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην πραγματική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2016950745761742903}

Η δήλωση Τραμπ περί συμφωνίας με τον Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσουν τα «χτυπήματα» σε ουκρανικές πόλεις, για μία εβδομάδα.

«Λόγω του ακραίου ψύχους, ζήτησα προσωπικά από τον πρόεδρο Πούτιν να μην πλήξει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα (…) Και συμφώνησε να το κάνει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Και αυτό ήταν πολύ καλό. Πολλοί άνθρωποι είπαν μη χαραμίσεις το τηλεφώνημα, δεν πρόκειται να το πάρεις αυτό. Και το έκανε. Η Ουκρανία σχεδόν δεν το πίστευε, αλλά χάρηκαν με αυτό», πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=JM64rzd4ni0}

Μέχρι στιγμής, το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του. Αν πράγματι εφαρμοστεί αυτή η «κατάπαυση πυρός», θα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων έχει αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση σε μια περίοδο ακραίου ψύχους.

Τα πρώτα σχόλια από το Κίεβο φανερώνουν επιφυλακτικότητα. Πέρα από την ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Μόνο η πραγματικότητα μπορεί να το αποδείξει. Θα δούμε πώς θα πάει απόψε».

Επίσης, Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί έριξαν στο τραπέζι αυτή την ιδέα κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι. Οι Ρώσοι είπαν πως θα το εξετάσουν, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο αν συμφώνησαν, σημείωσε η ίδια πηγή του Axios.