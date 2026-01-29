«Οι συμφωνίες για την ασφάλεια και την ευημερία έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Στιβ Γούιτκοφ.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, δεδομένου του ρεκόρ ψύχους. Συμφώνησε να το κάνει αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο πρόσθεσε ότι πολλοί του έλεγαν... «μην σπαταλάς τον χρόνο σου, δεν θα το κάνει. Αλλά το έκανε» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

«Είμαστε χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη» συμπλήρωσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

{https://x.com/Osint613/status/2016926989572059297}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Archer83Able/status/2016926496833638516}

Το υπουργικό συμβούλιο

{https://www.youtube.com/watch?v=lT62rXuOAh4}

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά την συζήτηση που είχε με την προσωρινή πρόεδρο τη χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, σχεδιάζει να ανοίξει τον εναέριο χώ`ρο της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες πηγαίνουν στην χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής προς αναζήτηση έργων.