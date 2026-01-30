Ο επόμενος γύρος τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, ωστόσο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η ημερομηνία ή ο τόπος ενδέχεται να αλλάξουν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έλαβε προσωπικό αίτημα από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με το αίτημα και την αντίδραση της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Ζελένσκι: Θα σταματήσουμε, αν σταματήσετε

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο, εάν η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, που έχουν βυθίσει την πρωτεύουσα Κίεβο στο κρύο, δήλωσε σήμερα από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακωχή μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να μην πλήξει το Κίεβο για μία εβδομάδα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την ουκρανική πρωτεύουσα την Κυριακή δείχνουν θερμοκρασίες έως και μείον 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η ευκαιρία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης προτάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Πρόσθεσε ότι η ημερομηνία ή ο τόπος για έναν επόμενο γύρο συνομιλιών, που είχε προγραμματιστεί για αυτή την Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενδέχεται να αλλάξει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι δεν μπορεί να πει αν η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εβδομαδιαία εκεχειρία θα λειτουργήσει, αλλά χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «ευκαιρία».

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Κρεμλίνο σχετικά με την πρόταση για ανακωχή στον ενεργειακό τομέα, λίγο πριν ο πόλεμος συμπληρώσει τέσσερα χρόνια.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την αργή προέλασή τους στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα στέλνει εκατοντάδες drones σε ουκρανικές πόλεις μακριά από το μέτωπο, καθημερινά.

Η Μόσχα στοχεύει στις ενεργειακές υποδομές

Από το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον τομέα της ενέργειας της Ουκρανίας, βυθίζοντας το Κίεβο στο σκοτάδι και στο κρύο κατά τη διάρκεια ενός από τους πιο σκληρούς χειμώνες της τελευταίας δεκαετίας.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ευαίσθητο εδαφικό ζήτημα του Ντονέτσκ και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, παραμένει άλυτο.

Η απαίτηση του Πούτιν να παραδώσει η Ουκρανία το 20% των εδαφών που εξακολουθεί να κατέχει - περίπου 5.000 τ.χλμ. - αποδείχθηκε σημαντικό εμπόδιο για οποιαδήποτε συμφωνία. Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει εδάφη για τα οποία η Ουκρανία έχει χύσει αίμα.

