Δηλώσεις έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ που δήλωνε ότι οι NAVTEX που εκδίδει δεν έχουν «ημερομηνία λήξης».

Στις νέες τουρκικές NAVTEX «ανοιχτής ημερομηνίας λήξης», στον απόηχο και της χθεσινής ανακοίνωσης του τουρκικού ΥΠΑΜ, αναφέρθηκε σήμερα, Παρασκευή (30/01), σε δηλώσεις του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση, και αυτό το ξέρει καλά και η γειτονική χώρα», ανέφερε ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία».

«Δεν έχουν καμία έννοια, πρόκειται για μια κίνηση που δεν βοηθά τη σχέση με την Ελλάδα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι η NAVTEX επιβάλλεται στην πράξη». «Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο έως τώρα και είναι παντελώς εκτός πλαισίου», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «δεν είναι δουλειά του υπουργού Αμυνας» να σχολιάσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλόγο του, μεταξύ άλλων, είπε πως «ήρθε η ώρα να ξαναδούμε τη συμφωνία και να δούμε την περαιτέρω επέκταση, και η συμφωνία να υπογραφεί μέσα στην άνοιξη. Ηταν εξαιρετικά θετική η χθεσινή συνάντηση».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στα Ίμια, με αφορμή τη σημερινή επέτειο, δηλώνοντας: «Εμείς στο υπουργείο Αμυνας κάθε έξι μήνες απομονωνόμαστε δύο μέρες και κάνουν brain storming. Το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης βρισκόμασταν στη Νέα Αγχίαλο. Είδαμε το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά και το αναλύσαμε. Τι έγινε τόσο στραβά τότε. Εγιναν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, σφαλμάτων και κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων. Νομίζω ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν αποκομίσει τι λάθη έκαναν», είπε και διευκρίνισε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι δεν ξεκίνησε από τις Ενοπλες Δυνάμεις ή την κυβέρνηση, ξεκίνησε από ενέργειες ιδιωτών. Πρέπει να προσέχουμε με την επίδειξη πατριωτισμού».