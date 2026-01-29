Η «ασυνήθιστα αυξημένη» ποσότητα του χιονιού είναι το αποτέλεσμα «της διέλευσης από την περιοχή της Μόσχας βαθέων και εκτεταμένων κυκλώνων με ένα ενισχυμένο ατμοσφαιρικό μέτωπο», εξηγεί το κρατικό Πανεπιστήμιο.

Οι χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο αιώνων έπληξαν τον Ιανουάριο τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι μετεωρολόγοι του κρατικού πανεπιστημίου της Μόσχας, οι οποίοι αποδίδουν το φαινόμενο στους «βαθείς και εκτεταμένους κυκλώνες» που πέρασαν πάνω από την περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.

Την 29η Ιανουαρίου, η Μόσχα γνώρισε χιονοπτώσεις που αντιστοιχούν σε βροχοπτώσεις ύψους 92 χιλιοστών, ήτοι «η μεγαλύτερη ποσότητα των τελευταίων 203 ετών», επισημαίνει το πανεπιστήμιο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK. Η θερμοκρασία είναι επίσης μικρότερη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου από τον μέσο όρο της εποχής, που ανέρχεται για τον Ιανουάριο σε -6,2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με αυτόν τον οργανισμό.

Η «ασυνήθιστα αυξημένη» ποσότητα του χιονιού είναι το αποτέλεσμα «της διέλευσης από την περιοχή της Μόσχας βαθέων και εκτεταμένων κυκλώνων με ένα ενισχυμένο ατμοσφαιρικό μέτωπο», εξηγεί το κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας στο δελτίο Τύπου.

Πρέπει να γυρίσει κανείς στο 1823 για να συναντήσει μια τέτοια ένταση χιονοπτώσεων στη ρωσική πρωτεύουσα, ισοδύναμη με βροχοπτώσεις ύψους 122 χιλιοστών εκείνη την εποχή, συμπληρώνει το πανεπιστήμιο, προειδοποιώντας πως «οι παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ένα τόσο μακρινό παρελθόν ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστες».

Το δεύτερο ρεκόρ καταγράφθηκε τον Ιανουάριο του 2004 με 88,9 χιλιοστά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Συνολικά, σε διάστημα δύο ημερών (Τρίτη και Τετάρτη), η ρωσική πρωτεύουσα κατέγραψε 27 χιλιοστά, ήτοι ένας αριθμός μεγαλύτερος από το μισό του μηνιαίου μέσου όρου», υπογράμμισε από την πλευρά της στο Telegram η Τατιάνα Ποζντνιάκοβα, επικεφαλής μετεωρολόγος της εξειδικευμένης υπηρεσίας Meteonovosti.

Το ύψος του χιονιού ανήλθε σε περισσότερα από 60 εκατοστά στην πρωτεύουσα σήμερα και ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε προσωρινούς χώρους απόρριψης των όγκων χιονιού προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθαρισμός άλλων δρόμων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ